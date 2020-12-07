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司法部長巴維理 傳擬在川普卸任前辭職

編譯張君堯／即時報導
消息人士7日爆料，美國司法部長巴維理對川普相當不滿，正考慮在川普任期結束前先行辭職，消息一出引起外界熱議。（美聯社）
消息人士7日爆料，美國司法部長巴維理對川普相當不滿，正考慮在川普任期結束前先行辭職，消息一出引起外界熱議。（美聯社）

美國總統大選尚未完全結束，總統川普仍在調查選舉是否有弊案介入，但消息人士7日爆料，美國司法部巴維理（William Barr）對川普相當不滿，正考慮在川普任期結束前先行辭職，消息一出引起外界熱議。

據CNN報導，有消息人士透露，事實上巴維理不是一個「會欺負他人、隨便翻臉」的人，但對川普的行為相當不滿，正考慮在川普於明年1月20日離開白宮前，先行離職，但目前他還未做出最終決定。

紐約時報先前曾揭露川普與巴維理關係不和，全因川普至今拒絕承認敗選，堅稱選舉是被操控的；但司法部門調查表示「普選並無廣泛舞弊的情形」，此調查結果與川普的陳述大相逕庭。

消息人士還指出，川普與巴維理1日一同開會，兩人在會議上當場硬碰硬，讓川普3日受訪時拒絕表明對巴維理是否還有信心，代表巴維理可能已不再受到川普的青睞，消息人士也指出雖然川普曾考慮過解雇巴維理，但有人建議他不要這麼做。

司法部門發言人拒絕對此傳言做出評論；白宮對此也沒有評論。

巴維理2018年於川普開除前司法部長塞辛斯（Jeff Sessions）後，接任美國司法部最高職位，由於巴維理曾參與川普前顧問斯通（Roger Stone）的判決，並介入前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）的通俄門案，讓外界質疑美國司法部為了捍衛川普而政治化。

川普 巴維理 司法部

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