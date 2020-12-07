朱利安尼染疫後出現了 推文報平安：迅速康復中

川普私人律師朱利安尼。 (Getty Images)

美國 總統川普 私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）今天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他透過社群媒體 推特（Twitter）發文表示，自己感覺良好，正迅速康復。

法新社和路透報導，川普的法律團隊今天晚間發布聲明表示，朱利安尼動身前往亞利桑那州、密西根州和喬治亞州前才接受2次病毒篩檢，結果都呈陰性。

「市長在回來48個小時多的時間內都沒有出現任何症狀，也沒有驗出COVID-19陽性反應。依據現行疾病管制暨預防中心（CDC）指導方針，沒有任何一州的議員或媒體成員被列入接觸史追蹤名單。」

聲明還說，川普法律團隊中其他「被定義為曾密切接觸過」朱利安尼的成員，「將遵照醫囑和疾病管制暨預防中心關於自我隔離和採檢的指導方針。」

川普今天稍早在推特表示：「紐約市史上最棒市長朱利安尼，一直努力不懈揭露美國史上最腐敗選舉，他已確診感染中國病毒（China Virus）。」

朱利安尼確診消息一出，亞利桑那州議會表示，「鑑於近日病例和COVID-19相關顧慮」，出於謹慎，議會本週將關閉參眾兩院。朱利安尼上週在亞利桑那州會見十幾名共和黨籍議員。

朱利安尼本人今天晚間在社群媒體推特上感謝「友人和追蹤者」對他的關心。他推文寫道：「我得到極佳的照護，感覺良好。正迅速康復並跟上一切。」

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.



I’m getting great care and feeling good.



Recovering quickly and keeping up with everything. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020

包括朱利安尼在內，許多人都跟川普一樣，經常不理會衛生專家的指導方針，出席白宮與政治活動時沒有戴口罩。朱利安尼在白宮任職的兒子安德魯（Andrew Giuliani）上月底也驗出對病毒呈陽性反應。

曾擔任4屆美國政府資深顧問的葛根（David Gergen）在美國有線電視新聞網（CNN）上表示，川普周遭現在已有數十人染疫，反觀拜登陣營僅1、2人染疫。

葛根說：「川普一行人採取的傲慢態度，只會讓你更容易染上這玩意兒。就這麼簡單。」