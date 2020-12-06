加州增逾3萬例確診再創新高 若干郡不甩防疫措施

加州6日通報新增3萬75起病例，州政府在各地實施嚴苛的新限制措施。圖為洛杉磯一家餐廳外，客人排隊等著外帶餐點。（美聯社）

全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，各州忙著實施封鎖措施之際，加州 今天新增3萬多例打破紀錄，白宮疫情 小組專家也公開譴責美國 在遏止疫情方面缺乏國家領導能力。

路透報導，加州今天通報新增3萬75起病例，遠遠超過12月4日新增2萬1986起的前次紀錄，新增住院患者人數也創下新高。新澤西州、北卡羅來納州、維吉尼亞州和西維吉尼亞州也宣布單日新增病例突破紀錄。

隨著全國人口最多的加州病例數飆升，當局已下令在南加州（Southern California）及聖約金谷地（San Joaquin Valley）地區實施嚴苛的新限制措施，今天晚間11時59分起生效。酒吧、美容院和理髮店勒令關閉，餐廳僅能提供外帶或外送服務。

舊金山灣區（San Francisco Bay Area）也將依據另一套命令，從今晚10時起進入封鎖狀態。

不過，當局的限制措施激怒了已忍受8個月疫情之苦的部分加州人，包括執法人員。洛杉磯郡、橘郡（Orange County）和河濱郡（Riverside County）警長已表明不會配合執行這些防疫措施。

河濱郡警長彼安柯（Chad Bianco）在警察局網站張貼影片表示，他的辦公室「將不會被脅迫、霸凌或利用」作為對付郡民的力量，來執行州長紐森（Gavin Newsom）的命令。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）也在書面聲明中表示：「橘郡警長的下屬不會對配戴口罩、社交聚會或禁足令相關報案電話加以派員或回應。」

白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）今天表示，美國民眾要到明年春天才能廣泛接種疫苗，但川普政府這幾個月仍在傳達混亂訊息，混淆部分美國民眾對口罩、維持社交距離和超級傳播者活動的認知，讓她感到十分受挫。

柏克斯在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上表示：「此刻，在陽光地帶（Sun Belt）各地，病例數等同夏季時期的各州州長和市長，並未和夏季一樣採取相同政策及減災措施，而他們明知這改變了整個南方疫情的發展進程。」陽光地帶指的是美國南部和西南部地區。

她說：「所以這令人感到挫折，因為不僅我們知道什麼方法有效，州長、市長在春季和夏季也採用這些方法來阻止疫情潮。」

全美各地新增病例、病故人數和住院人數紛紛創下新高，然而上個月美國50州裡僅約半數實施新限制措施。14州不強制配戴口罩。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球疫情最嚴峻的美國近幾週來疫情大復活，光是昨天就新增近23萬人染疫，2527人病故原因與COVID-19有關。

美國連續兩周每日病故人數都在2000人以上，相當於美國今年春天第一波疫情高峰時期程度。