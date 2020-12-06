「聖誕老人行動」起跑…孩子討禮物 郵局不得閒

郵局近日為孩子們向遠在北極的聖誕老人寄送願望清單。圖為一位打扮成聖誕老人的郵局工人在閱讀孩子們的信件。(美聯社)

從11月大選至年底聖誕節 ，郵局似乎一刻都不得閒，近日更為孩子們向遠在北極的聖誕老人寄送願望清單；官方將這些信件公布在網路上，並稱之為「聖誕老人行動」(Operation Santa)，除了讓民眾感受佳節溫情，家長們也方便「領取」孩子們的清單。

事實上，郵政 總局(U.S. Postal Service)舉辦「聖誕老人行動」已經超過108年，過去都是由郵局員工和非營利組織協助回信；2017年郵政總局在紐約 發起禮物捐贈的活動，該活動於2019年已拓展到國內17個城市，到今年更開放讓全國各地的捐贈者都能參與。

孩子們的願望清單上不外乎就是玩具、科技產品或書，但也有很多人只要求簡單的生活用品，例如大衣、床墊或文具；由於今年疫情讓一些家長手頭較緊，為了達成孩子們的願望，他們將孩子的願望清單上傳，希望能獲得善心人士的注意。

郵政總局的工作人員將所有個人資料歸類整理後，上傳至「聖誕老人行動」的官方網站，目前民眾可按照州別分類進行搜尋，有興趣捐贈禮物的民眾可以前往郵政總局的網站登記；去年聖誕老人行動總共寄出多達1萬1000件的禮物，活動相當成功。

導演唐娜‧納克曼(Dana Nachman)特地將「聖誕老人行動」拍攝成紀錄片「親愛的聖誕老公公」(Dear Santa，暫譯)，她說：「這些寫給聖誕老人的信就像瓶中信一樣，裡面很多有趣可愛的內容，但也有一些信會讓你悲從中來，例如當你看到有人最想要的禮物只是一張新的床墊。」

郵政總局也聲明，要寄給聖誕老人的信必須寄到「123 Elf Road, North Pole, 88888」，孩子們有一整年的時間將信寄信到這裡，但今年的收件截止日是12月15日；郵局另外強調，上述的地址只是聖誕老人的工作室，並非住所。

郵政總局發言人金伯莉‧弗瑞姆(Kimberly Frum)表示，郵遞區號88888是地址上最重要的信息，才能確保信件送到聖誕老人手中：「這是官方而且正式的地址，你可以試著到GPS定位系統中搜尋，有時也能找到。」