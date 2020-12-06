醫界籲拜登鬆綁簽證限制 開放外國醫護來美助抗疫

醫界人士與倡議團體希望總統當選人拜登上任後，放寬移民政策，允許外國醫護人員協助美國抗疫。(美聯社)

全美新冠肺炎疫情嚴重，醫界人士與倡議團體希望民主黨總統當選人拜登 1月20日就職後，能盡速放寬移民 政策，一改川普總統對特定簽證的種種限制，允許來自海外的醫師與護士投入疫情嚴重地區，幫助美國度過新冠危機。

川普政府過去強化簽證和外籍專業人士的工作限制。目前在全美估計有1萬名醫師持H-1B簽證工作，但這樣工作地點將受限制；若染病倒下無法工作，甚至可能面臨強制出境的命運。此外，還有約1萬5000名外國護士申請移民，但過程因領事館關閉等因素處於停滯狀態。

不過面對疫情，醫院經營者、醫療協會與移民組織等，皆盼望拜登政府能發布行政命令和相關指令，鬆綁簽證限制。此外，上述單位也向國會遊說，希望重啟立法，給予外國醫師和護士永久居留權，將近年尚有運用空間的4萬張綠卡重新分配。

「我們有空病床、呼吸器，設備一應俱全，但現在最大問題就是人力。」密西西比醫院協會執行長摩爾(Tim Moore)表示。包括美國醫學會(AMA)、美國醫院協會(AHA)和美國移民律師協會(AILA)均加入聲援行列。

拜登交接團隊發言人珍妮佛‧莫里納(Jennifer Molina)表示，拜登政府有意推出新的移民政策，廣納海外專業人士。

在現有規畫下，將把綠卡給予目前持工作簽證 在美執業的醫師。因為在簽證規範下，外國醫師無法自願至其他醫療場所協助；若染病或無法工作，將面臨強制離境。堪薩斯州一名醫師匿名表示：「就算我想幫忙，簽證規定就是沒辦法，這讓人非常沮喪。」

醫師之外，在海外接受醫護教育，但已和美國雇主聯繫上的護士也有機會獲得綠卡，目前約有1萬5000人。

倡議人士表示，拜登政府只要取消川普過去的行政命令，扭轉過去「對移民說不」的文化，便能取得有效進展。