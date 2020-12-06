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美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

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美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

編譯李京倫／報導
美國駐廣州總領事館人員曾出現神祕症狀，圖為該領事館。路透
美國駐廣州總領事館人員曾出現神祕症狀，圖為該領事館。路透

美國政府5日公布的報告指出，過去幾年，美國外交和情報人員曾在古巴中國、俄國等國家出現神祕症狀，最合理的解釋是他們受到定向射頻能量攻擊，這是包含微波在內的輻射的一種。

這份報告為美國政府職員在外國出現不適症狀，做出到目前為止最明確的解釋，首先是駐古巴美國外交人員2016年出現症狀，後來是駐中國等國家的人員。

許多人暈眩、疲勞、頭痛，聽力或記憶力下降、失去平衡感等，其中有些人被迫退休。

到外國出差的中央情報局人員也曾出現類似症狀。這些人與外國情報機構討論如何因應俄國的祕密行動，令外界懷疑是俄國主使攻擊這些人員。

川普政府對這些事件的處理方式截然不同。在古巴，川普政府撤回使館大部分工作人員，並發布旅行警告，稱美國外交官遭遇「針對性襲擊」。川普還將15名古巴外交官逐出華府，並進行獨立調查。

川普政府對中國較溫和。2018年5月，曾在古巴事件期間擔任中情局局長的國務卿龐培歐對議員說，一名在中國患病的美國官員的症狀與駐古巴外交官的「非常相似，而且完全一致」。政府撤離十幾名聯邦雇員和他們的一些家人。

但國務院很快退縮，稱在中國發生的是「健康事件」。一些官員和他們的律師表示，駐古巴官員被安排行政休假和康復治療，而駐中國官員最初只能使用病假和無薪假。國務院沒有調查在中國發生的事，政府幾乎不提。

紐約時報說，川普政府如果承認是中國攻擊美國外交人員，勢必得撤走駐中使團，這會破壞重要的經濟關係。川普對古巴比較硬，因為原本就想撤銷前總統歐巴馬與古巴和解的政策。至於俄國，更是川普的敏感議題，中情局長吉娜．哈斯柏從來沒說，是俄國攻擊美國政府人員。

古巴 美國 中國

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