連續執勤260天 德州醫師為醫護請命：抗疫已筋疲力盡

德州治療新冠肺炎患者的醫師瓦隆（圖）已連續上班超過260天，他再度為醫護人員請命，形容他們已筋疲力盡。路透

德州 治療染疫患者的醫師瓦隆感恩節當天擁抱年長患者，畫面在網路廣為流傳。他如今已連續上班260天，每天僅睡一、兩小時，他再度為醫護人員請命，形容他們已筋疲力盡。

在瓦隆（Joseph Varon）等醫護人員救治下，染疫病患賈西亞（Gloria Garcia）康復。賈西亞的親人表達他們的喜悅，但新冠肺炎已經在美國 造成逾27.8萬人不治，而且還不斷增加中。

瓦隆是聯合紀念醫院（United Memorial）的辦公室主任，這家小醫院主要治療休士頓北部低收入 社區的少數族群患者。他在感恩節擁抱一位年老染疫患者的照片在網上瘋傳後，成為頭條新聞。

雖然感動時刻似乎不斷，但是這位醫生已經筋疲力盡了。法新社記者昨天陪同瓦隆巡視病房時，這已是他連續第260天工作。

即使瓦隆每天在家的幾個小時，也會被沒完沒了的電話干擾。他說，他每天晚上只能睡不超過一、兩個小時。

瓦隆說：「別問我怎麼能做到了。」

甜甜圈起了某種作用。瓦隆展示一個盒子說：「無論他們帶來什麼，我都會吃，因為你不知道你什麼時候可以再吃。」他說，他的體重已增加15公斤。

直言不諱和沮喪不已的瓦隆早在7月就向媒體抱怨說，他和他的員工「累壞了」。

他告訴法新社：「我的員工很累。我的護士會在中午哭泣。他們會崩潰，因為他們已經應接不暇，處理的病患太多，他們真的是筋疲力竭。」