我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

為華埠奔跑！華青籌款 周日挑戰12小時馬拉松

連續執勤260天 德州醫師為醫護請命：抗疫已筋疲力盡

中央社 休士頓5日綜合外電報導
德州治療新冠肺炎患者的醫師瓦隆（圖）已連續上班超過260天，他再度為醫護人員請命，形容他們已筋疲力盡。路透
德州治療新冠肺炎患者的醫師瓦隆（圖）已連續上班超過260天，他再度為醫護人員請命，形容他們已筋疲力盡。路透

德州治療染疫患者的醫師瓦隆感恩節當天擁抱年長患者，畫面在網路廣為流傳。他如今已連續上班260天，每天僅睡一、兩小時，他再度為醫護人員請命，形容他們已筋疲力盡。

在瓦隆（Joseph Varon）等醫護人員救治下，染疫病患賈西亞（Gloria Garcia）康復。賈西亞的親人表達他們的喜悅，但新冠肺炎已經在美國造成逾27.8萬人不治，而且還不斷增加中。

瓦隆是聯合紀念醫院（United Memorial）的辦公室主任，這家小醫院主要治療休士頓北部低收入社區的少數族群患者。他在感恩節擁抱一位年老染疫患者的照片在網上瘋傳後，成為頭條新聞。

雖然感動時刻似乎不斷，但是這位醫生已經筋疲力盡了。法新社記者昨天陪同瓦隆巡視病房時，這已是他連續第260天工作。

即使瓦隆每天在家的幾個小時，也會被沒完沒了的電話干擾。他說，他每天晚上只能睡不超過一、兩個小時。

瓦隆說：「別問我怎麼能做到了。」

甜甜圈起了某種作用。瓦隆展示一個盒子說：「無論他們帶來什麼，我都會吃，因為你不知道你什麼時候可以再吃。」他說，他的體重已增加15公斤。

直言不諱和沮喪不已的瓦隆早在7月就向媒體抱怨說，他和他的員工「累壞了」。

他告訴法新社：「我的員工很累。我的護士會在中午哭泣。他們會崩潰，因為他們已經應接不暇，處理的病患太多，他們真的是筋疲力竭。」

低收入 美國 德州

上一則

紐約古老教堂大火 歷史性自由鐘是否無恙仍未知

延伸閱讀

白石鎮144街卡車、廢棄車違停嚴重 警嚴打

白石鎮144街卡車、廢棄車違停嚴重 警嚴打
這張照片紅了！德州翁感恩節孤獨掉淚 醫師送抱

這張照片紅了！德州翁感恩節孤獨掉淚 醫師送抱
疫情節骨眼 川普移民政策 白登暫難翻轉

疫情節骨眼 川普移民政策 白登暫難翻轉
美國高球名人賽 前冠軍賈西亞染疫退賽

美國高球名人賽 前冠軍賈西亞染疫退賽

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲
和喬布斯共同創辦蘋果45年後 他又創了另一家新公司

和喬布斯共同創辦蘋果45年後 他又創了另一家新公司