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我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

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我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

記者牟蘭／紐約報導
海登賴希涉嫌以染疫為由，威脅Orangetheory健身房為他凍結60天的會員；圖為Orangetheory健身房。(谷歌地圖 )
海登賴希涉嫌以染疫為由，威脅Orangetheory健身房為他凍結60天的會員；圖為Orangetheory健身房。(谷歌地圖 )

長島納蘇郡的一名學區總監，日前以接觸疫情為由，威脅一家健身房為他凍結60天的會員，否則將前往健身房並向室內的每個人咳嗽，傳播新冠病毒；這家健身房向媒體曝光該學區總監的電話留言與短信，但這名學區總監稱該事件為「私事」，拒絕回應。

根據「紐約郵報」(NY Post)的報導，年薪逾28萬元的納蘇郡谷流高中學區(Valley Stream Central HS District)教育總監海登賴希(Bill Heidenreich)，上月中旬起，多次要求加蘭德區(Merrick)的Orangetheory健身房為他凍結帳戶。

Orangetheory健身房稱，由於疫情影響，海登賴希的健身會員一直處於凍結狀態；因為健身房恢復運營，店員通知海登賴希，他需在上月26日後繼續繳費，否則將停止他的會員身分。

48歲的海登賴希於17日晚8時52分左右，向Orangetheory健身房的一名員工發短信，稱自己曾近距離接觸確診者，正在隔離中；他在第二封短信中說，「我不想成為一個傳播者，回我電話，否則我很願意向健身房的每個人咳嗽」，隨後威脅稱，他已經確診，若收不到對方回電，將親自前往健身房。

因沒有收到健身房的回覆，海登賴希又多次致電健身房，並留下四個語音留言，警告健身房「我非常危險，將會傳染病毒給其他客人」，並重複短信中的威脅。

Orangetheory健身房表示，一名女性雇員回覆海登賴希，幫他延長一個月的會員凍結時間；但海登賴希要求健身房凍結會員至少60天，「如果你們不答應，你知道會發生什麼，不要自欺欺人」。

媒體詢問海登賴希時，他卻以「私事」為由，拒絕回應是否染疫以及上述事件，他隨後在聲明中指Orangetheory健身房騷擾自己，「隨著疫情的反彈，我認為在他們封閉的空間內鍛鍊很不安全」。

Orangetheory健身房業者加利納斯(Nick Galinas)否認騷擾之說，他稱健身房員工訓練有素，且已報警，交由警方調查中。

健身 學區 疫情

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