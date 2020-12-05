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為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

編譯林奇賢／綜合外電
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，何以所有東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家，這點一直是個謎。如今，部分專家正開始進一步審視一個理論：難道真的是因為東亞和東南亞的民眾，先前多少接觸過類似的病毒，以致他們不會感染新冠病毒，或發病的程度較輕？

華爾街日報報導，醫師一致認為，總要有原因來解釋，為何台灣、日本、南韓、越南等國的疫情，最多單日僅新增幾千起確診病例，而歐美國家卻動輒破萬。

儘管有人認為，文化因素及部分國家的政策，都發揮重大作用，但曾任日本厚生省醫務技監的鈴木康裕表示，「我認為有個相當有力的理論，亦即東亞廣為傳播近似新冠病毒的感冒病毒，且有許多人得過這種感冒」，「因此擁有相似病毒的免疫力」，雖不是完全倖免（於新冠病毒），但他們染疫的話，不是沒發病、就是病情不嚴重」。

不過，他也警告，目前尚未出現證據確鑿的研究，來支持這個想法。

克里克研究所（Francis Crick institute）科學家，檢視疫情前抽檢的血液樣本，並將研究發表在知名學術期刊《Science》上。他們的研究發現，每20個成人當中便有一位的血液具有能辨認新冠病毒的抗體，且近半的孩童與青少年，也都有這種抗體。

波士頓大學科學家發現，在確診染上新冠病毒時，有普通感冒病史的患者預後較佳。據他們發表在臨床研究期刊（JCL）的研究，對住院的染疫患者而言，病故的風險降低約70%。

然而，這些研究人員並未用住在不同地區的人來進行比較。

讓人好奇的是，中國不僅是這次新冠肺炎的發源地，也是2002-2003年率先爆發SARS疫情的地方。世人察覺到這些病毒的存在，但或許還有其他病毒，只是沒被發現。

東京大學先端科學技術研究中心研究員児玉龍彦說，近似新冠病毒的病毒所引起的傳染病，很可能在東亞地區出現過很多次。他確信，曾暴露在這些病毒之下，和這次對新冠病毒產生的免疫反應有關。

然而，東京農工大學病毒學者水谷哲表示，基於中國和全球的互動往來，他難以想像較早期的類似病毒，會只停留在亞洲，「這些病毒會蔓延全球，且傳染速度不遜於新冠病毒」，他認為常戴口罩、勤洗手的文化習慣，才是導致各地疫情程度有別的最佳解釋。

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