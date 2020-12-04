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打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
輝瑞藥廠主席博爾拉(Albert Bourla)表示，民眾接種新冠疫苗後，還不確定是否就不會傳播病毒。(美聯社)
輝瑞藥廠主席博爾拉(Albert Bourla)表示，民眾接種新冠疫苗後，還不確定是否就不會傳播病毒。(美聯社)

在輝瑞藥廠(Pfizer)的新冠疫苗下周將首先於英國開始注射之際，該藥廠董事會主席博爾拉(Albert Bourla)表示，民眾接種新冠肺炎疫苗後還會不會傳染病毒，仍待進一步研究；而新英格蘭醫學期刊(NEJM)3日刊載的一篇研究顯示，接種生技藥廠莫德納(Moderna)研發之兩劑新冠疫苗者，三個月後體內仍有抗體，但濃度與年齡成反比。

分為兩劑施打的輝瑞疫苗，已向FDA申請緊急授權，目前仍在接受審核，一般預料，本月底可望過關，年底前配送；臨床實驗顯示，輝瑞疫苗對於抵抗新冠病毒95%有效，在4萬4000名志願者體內耐受性良好。

英國2日已核准輝瑞疫苗的緊急授權使用。

博爾拉接受3日播出的國家廣播公司(NBC)新聞節目「今日熱線」(Dateline)訪問時，主持人霍特(Lester Holt)詢問：「若打了疫苗，還可能把病毒傳染給別人嗎？」

博爾拉回答：「這方面還需要進一步研究，這點我們尚無法確定。」

另方面，新英格蘭醫學期刊刊出的研究顯示，莫德納的新冠疫苗施打兩劑後三個月仍有抗體。

莫德納總監札克斯(Tal Zaks)說：「這些數據讓我們對mRNA-1273對新冠病毒展現的高效能感到更樂觀，得以有效避免新冠肺炎持續。」

莫德納的疫苗在第三階段大規模試驗中，已展現逾94%的效能；據此強勁結果，莫德納的疫苗本月稍晚可能獲得FDA授權緊急使用。

疫苗專家目前仍未全盤了解新冠肺炎疫苗維護施打對象免疫力的時間，這項研究數據令人振奮。

這些數據來自莫德納第一階段的志願者，研究人員公布第一批數據後仍持續追蹤抗體在受試者體內存在的時間。

受試者接受第二劑疫苗接種三個月後，34名健康的成人體內仍有高濃度的中和抗體，這是免疫系統對抗病毒的重要工具。

抗體濃度會隨著接種者的年齡增長而降低，但此成果仍很樂觀。

波士頓貝斯以色列狄根思醫療中心(BIDMC)病毒學和疫苗研究中心主任巴若奇(Dan Barouch)說：「90天的效期非常好，雖然長者體內的疫苗濃度較年輕人低。」

疫苗 新冠肺炎 新英格蘭

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