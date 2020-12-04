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紐約州新冠單日確診破萬

擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

波音放慢787夢幻機生產速度 寵物需求增 Petco申請IPO

記者張大仁／整理

財經簡訊

貿易逆差擴大1.7%至631億元

商務部表示，10月貿易逆差較9月的621億元擴大1.7%至631億元，主要是與中國和墨西哥間的差距擴大。在飛機引擎銷售帶動下，出口增加2.2%至1820億元。進口增加2.1%至2451億元，主因汽車零件的出貨量增加。與中國的商品貿易逆差增加9%至265億元，與墨西哥則增加10%至118億元。

非農就業數24.5萬 遠低預期

11月非農就業人數僅增24.5萬人，遠低於華爾街估計，因為新冠病毒病例的增加與招聘的顯著放緩相吻合。失業率為符合預期的6.7%，廣義失業率則略降至12%，勞參率因勞動力下降而趨緩至61.5%。永久失業者總數為370萬人，較疫情前的2月增加250萬人，按速率計計算，要到2024年才會重回疫情前水平。

波音放慢787夢幻機生產速度

波音財務長史密斯(Greg Smith)表示，由於國際旅遊需求受到新冠疫情衝擊，已將其787 Dreamliner的生產目標從每月6架進一步降低到2021年中期的5架。史密斯說，國際航空客運量較去年下降約90%，影響「對廣體客機的整體近期需求」。波音整個11月都未生產任何787客機，繼續檢查其生產問題。

Cheesecake Factory與SEC和解

證券交易委員會(SEC)對Cheesecake Factory有關其新冠病毒的誤導性訊息指控已達成和解。這是監管機構首度指控一家公司誤導投資人有關疫情的財務影響。這家餐廳雖未承認SEC的指控，但同意支付12.5萬元罰款，並且宣示不再進一步違反證券法的財報規定。該連鎖餐廳在SEC申報文件中指疫情期間繼續營業。

馬斯克透露可能把家搬到德州

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)今年一直在擴大德州業務，並與共和黨州長阿伯特(Greg Abbott)攀交情。現在他的幾個親密朋友和同事說，馬斯克告訴他們打算搬到德州，最可能的地點是奧斯汀或隧道新創公司Boring Company和SpaceX母公司所在的海邊小村Boca Chica。

寵物需求增 Petco申請IPO

由於新冠疫情期間消費者的寵物支出增加，Petco Health and Wellness已提交S-1 IPO申請。該公司尚未分享其發行股數或IPO定價，但計畫以股票代碼「WOOF」在那斯達克上市。該公司在文件中指出，在疫情帶動下，光是今年有寵物的家庭數量預計就會增加4%，為寵物護理產品創造40億元的新需求。

疫情 德州 馬斯克

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新病例催生新限令 餐飲業首見工作流失

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