疫情嚴重 700位流行病學專家生活模式有共同點

統計顯示，700名流行病學專家當中約有半數表示，目前的日常生活模式將繼續維持，直到全體人口至少有七成已施打新冠疫苗為止。圖為芝加哥市的購物商區。美聯社

美國新冠病毒染疫住院率、死亡率一路走高之際，流行病學專家疫情 期間日常生活都怎麼過，或許有值得一般民眾參考或學習之處。紐約時報 對700位流行病學專家進行問卷調查採訪，結果發現過去一個月內共同生活模式包括，幾乎無人曾參加大型體育賽事、演唱會或戲劇活動，僅3%曾與不太熟悉的人見面，只有3%曾出席婚喪儀式，曾讓兒女參加室內玩伴聚會(play dates)則僅有4%。

統計顯示，700名流行病學專家當中約有半數表示，目前的日常生活模式將繼續維持，直到全體人口至少有七成已施打新冠疫苗 為止。另外有30%受訪專家說，一旦自己施打了新冠疫苗，生活模式就會略做調整。

何時可以讓生活回到疫情發生之前的時期，專家看法不一。

密西根州立大學(Michigan State University)流行病學教授史特魯茲(Kelly Strutz)說，如果疫苗推出後效果良好，到了2021年夏季，日常生活可望慢慢恢復正常。不過，洛杉磯加大(UCLA)流行病學教授麥可斯(Karin Michels)則說，或許要等好幾年後，民眾才能安全地回到像過去一樣的生活習慣。

日常生活中最常出現的23種活動，700位流行病學家在過去一個月內大多曾經參與的項目只有3項：90%受訪專家曾去超市買菜或去藥局購物，62%受訪專家曾在戶外跟朋友碰面，72%受訪專家曾沒戴口罩去郵箱拿取信件。

過去一個月裡，因為非緊急健康狀況而去看醫生的受訪專家有44%，曾去髮廊理髮的受訪專家只有29%，把孩子送到托兒所或學校上課的受訪專家僅26%，曾為孩子安排戶外玩伴聚會的受訪專家也有26%。

曾經在餐廳室內堂食的受訪專家僅12%，曾搭乘地鐵或公車的受訪專家有11%，曾前往年長親友家中拜訪的受訪專家有10%，曾參加政治集會或示威抗議的受訪專家有10%。

舊金山加大(University of California, San Francisco)流行病研究博士後學者麥特海(Ellicott Matthay)說，疫情期間如果要與不熟的人近距離接觸，總是感到不安心。