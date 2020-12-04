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印度裔科學少女 獲選時代雜誌首位年度風雲兒童

中央社紐約4日綜合外電報導
美國15歲印度裔科學家暨發明家拉奧，獲選時代雜誌首位「年度風雲兒童」。（圖取自時代雜誌網站）
美國15歲印度裔科學家暨發明家拉奧，獲選時代雜誌首位「年度風雲兒童」。（圖取自時代雜誌網站）

來自美國科羅拉多州丹佛市的15歲印度裔科學家暨發明家拉奧，獲選美國「時代雜誌」首位「年度風雲兒童」。她表示，希望自己的獲選，能激勵其他人構思「解決世界問題」的方法。

英國「衛報」（The Guardian）報導，拉奧（Gitanjali Rao）發明的新科技涵蓋領域廣泛，從一款可辨識飲用水中是否含鉛的裝置，到一款應用程式（app）和Chrome瀏覽器的延伸功能，可運用人工智慧（AI）來偵測網路霸凌。

影片來源：youtube/ TIME

時代雜誌（Time）今年首度舉辦「年度風雲兒童」（kid of the year）選拔，由深夜脫口秀主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）和一群年輕人組成評審委員會，從全美5000位被提名人當中選出5名入圍者。拉奧與其他4名入圍者11日將在特別節目中接受表揚。

好萊塢知名女星暨人道主義工作者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）替時代雜誌專訪奧拉，她受訪時表示：「我看起來不像你們眼中典型的科學家。我在電視上看到的科學家，都是年紀較大且通常是白人的男子。」

她說：「我的目標已經大大改變，不再只是發明獨有裝置來解決世界上的問題，而是去激發他人跟我做一樣的事。」

「因為根據我親身經驗，當你看不到有人跟你一樣，其實挺難受的。所以我很想要傳達這樣的訊息：如果我做得到，你也做得到，任何人都做得到。」

時代雜誌自1927年開始選拔「年度榮譽男性」（man of the year honor），後來改為「年度風雲人物」（person of the year）；今年則是首度選拔年度風雲兒童，由時代雜誌兒少版「兒童時代雜誌」（Time For Kids）與兒童電視頻道尼克電視台（Nickelodeon）共同頒發。

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）去年獲選時代雜誌年度風雲人物，當時她年僅16歲，是歷來最年輕的年度風雲人物。

美國 入圍 裘莉

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