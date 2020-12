印度裔科學少女 獲選時代雜誌首位年度風雲兒童

美國15歲印度裔科學家暨發明家拉奧,獲選時代雜誌首位「年度風雲兒童」。(圖取自時代雜誌網站)

來自美國 科羅拉多州丹佛市的15歲印度裔科學家暨發明家拉奧,獲選美國「時代雜誌」首位「年度風雲兒童」。她表示,希望自己的獲選,能激勵其他人構思「解決世界問題」的方法。

英國「衛報」(The Guardian)報導,拉奧(Gitanjali Rao)發明的新科技涵蓋領域廣泛,從一款可辨識飲用水中是否含鉛的裝置,到一款應用程式(app)和Chrome瀏覽器的延伸功能,可運用人工智慧(AI)來偵測網路霸凌。

影片來源:youtube/ TIME

時代雜誌(Time)今年首度舉辦「年度風雲兒童」(kid of the year)選拔,由深夜脫口秀主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)和一群年輕人組成評審委員會,從全美5000位被提名人當中選出5名入圍 者。拉奧與其他4名入圍者11日將在特別節目中接受表揚。

好萊塢知名女星暨人道主義工作者安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)替時代雜誌專訪奧拉,她受訪時表示:「我看起來不像你們眼中典型的科學家。我在電視上看到的科學家,都是年紀較大且通常是白人的男子。」

她說:「我的目標已經大大改變,不再只是發明獨有裝置來解決世界上的問題,而是去激發他人跟我做一樣的事。」

「因為根據我親身經驗,當你看不到有人跟你一樣,其實挺難受的。所以我很想要傳達這樣的訊息:如果我做得到,你也做得到,任何人都做得到。」

時代雜誌自1927年開始選拔「年度榮譽男性」(man of the year honor),後來改為「年度風雲人物」(person of the year);今年則是首度選拔年度風雲兒童,由時代雜誌兒少版「兒童時代雜誌」(Time For Kids)與兒童電視頻道尼克電視台(Nickelodeon)共同頒發。

瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)去年獲選時代雜誌年度風雲人物,當時她年僅16歲,是歷來最年輕的年度風雲人物。