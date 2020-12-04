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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

中央社／華盛頓3日電
疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德3日表示，到明年2月底，美國累計病故人數很可能從現在的27萬3000人變成45萬人。圖為芝加哥一所醫院裡，醫護人員正在治療新冠病患。（路透）
疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德3日表示，到明年2月底，美國累計病故人數很可能從現在的27萬3000人變成45萬人。圖為芝加哥一所醫院裡，醫護人員正在治療新冠病患。（路透）

美國當前的新冠病毒（COVID-19）疫情惡化，單日新增病故人數超過今春首波疫情高峰，美國疾病管制暨預防中心擔心，到明年2月底恐再病死約18萬人，除非全民戴口罩。

紐約時報」報導，疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）昨天上午與商會基金會（Chamber of Commerce Foundation）視訊時，再對未來數月的疫情發出嚴厲警告，稱「我確信未來數月會是美國公衛史上最艱困的時刻」。

芮斐德的話言猶在耳，數字成了佐證。首先，「COVID追蹤計畫」（COVID Tracking Project）統計，全美染疫住院人數昨天下午破10萬人，是將近今春首波疫情高峰時的兩倍。

然後，到昨天傍晚，美國單日染疫病故人數以2885 人刷新4月的最高紀錄，且看不出和緩跡象，隨著醫院人滿為患，未來幾天毫不樂觀。

波士頓的布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）急診醫師佛斯特（Jeremy Faust）表示：「若你們說這周住院率在攀升，那我可以告訴你們，未來幾周死亡人數就會跟著升。」

芮斐德告訴美國商會基金會，這個冬天可能會是一場災難，到明年2月底，美國累計病故人數很可能從現在的27萬3000人變成45萬人。

但芮斐德話沒說絕，他表示，民眾只要做到戴口罩這類簡單的措施，就能挽救同胞性命。

他說：「死亡人數暴增不一定會成為既定事實，我們並非束手無策，只要做好減緩措施就能扭轉。但只有一半的人配合做到其實沒用，就算3/4的人做到可能都不夠。」

入秋以來這波疫情與春天首波疫情不同，4月時的確診與病故病例多集中在紐約與新英格蘭，但如今疫情是全美都在燒。自疫情爆發以來，全美累計確診已超過1400萬例。

更要嚴肅看待的一點是，4月的高峰是今春疫情最嚴峻的時刻，後來許多地方實施封城、民眾生活型態改變，病死人數陸續減少。

而專家表示，昨天驚人的單日病故人數很可能只會愈來愈糟，因為美國11月底的感恩節假期中，人員流動頻繁，疫情惡化程度還沒反映出來；不僅如此，許多美國民眾如今又開始在規畫如何慶祝即將到來的聖誕與新年。

疫情 美國 紐約時報

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