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好心載人1程 新州護士全家6染病1喪命

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好心載人1程 新州護士全家6染病1喪命

記者顏伶如／綜合報導
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

載了一位自稱「感冒」的朋友，這原本只是幫助他人的小小善舉，未料後來竟讓一家六人相繼感染新冠病毒，其中一人更不幸喪命。

住在新澤西州埃爾姆伍德公園(Elmwood Park)的護士索菲亞‧柏克(Sofia Burke)說，只不過是一秒鐘稍微鬆懈，沒有注意防疫措施，疫情就在家人之間蔓延。

柏克2日晚間戴著氧氣面罩接受有線電視新聞網(CNN)連線訪問時表示，疫情期間一直在照顧確診患者，如今不但自己跟天生患有糖尿病的兩歲女兒都雙雙染疫，98歲的父親更是在感染病毒之後於上周過世。

美國確診案例已經超過1400萬人，近來染疫住院率、死亡率都直線上升，衛生專家警告，接下來耶誕節假期的親友聚會，可能導致疫情更加惡化；柏克以家人的慘痛經驗呼籲美國民眾，千萬要嚴肅看待疫情，不可掉以輕心。

她說，家人遭到病毒傳染，起因是母親載了一名身體不適而咳嗽的老年人朋友，當時這名友人的說法是「感冒」，但後來才發現是感染新冠病毒。

柏克說，母親一時疏忽，結果轉眼之間，全家人就一個個遭到感染。

來源：YouTube

現在連呼吸都費勁的柏克說，兩歲女兒的症狀是高燒不退，兒子跟大女兒也都出現染疫症狀，母親住院六天後已返家休養，但需要氧氣補充，無法自行呼吸；但她的父親染疫後，一度靠呼吸器維生，後來仍回天乏術。

親友為柏克一家在GoFundMe網站發動募款：https://www.gofundme.com/f/help-burke039s-family-funeral-amp-medical-expenses，累計已募得2萬2000多元。

「我了解大家都需要生活，經濟壓力非常現實，而且很痛苦。不過，你應該希望家人都能平安健在，無災無難吧？」柏克受訪時說：「你不會想把積蓄通通花在為家人辦喪事吧？」

柏克說：「我們正在對抗病毒，我們在對抗會讓我們喪命的流行疾病。大家需要共同合作，才能挽救每一個家庭。」

疫情 美國 新澤西州

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