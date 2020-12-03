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2度染疫 102歲人瑞奶奶神勇戰勝新冠

記者胡玉立／綜合報導
102歲紐約人瑞安吉麗娜·弗里德曼，分別在3月和10月兩度確診新冠肺炎，後來均「神勇」康復，傳為美談。(取自North Westchester Restorative Therapy & Nursing center臉書)
102歲紐約人瑞安吉麗娜·弗里德曼，分別在3月和10月兩度確診新冠肺炎，後來均「神勇」康復，傳為美談。(取自North Westchester Restorative Therapy & Nursing center臉書)

現年102歲的紐約安養院居民安吉麗娜·弗里德曼(Angelina Friedman)面對凶惡的新冠肺炎疫情，分別在3月和10月兩度染疫，後來均「神勇」康復，傳為美談。

弗里德曼1918年10月出生在一艘從義大利航向紐約的移民船上，當時全球正逢西班牙大流感，母親生下她之後就過世，但她倖存了下來；弗里德曼也曾得過癌症、後來康復。

今年3月疫情剛起，弗里德曼從所住的北威徹斯特安養中心(North Westchester Restorative Therapy and Nursing Center)被送到醫院進行腿部小手術時，病毒檢測呈陽性反應。她的女兒喬安·梅羅拉(Joanne Merola)說，診斷結果出人意料，因為母親除了發燒並沒有任何其他症狀。

弗里德曼在醫院待了一個星期後，回到安養院靜養，4月20日病毒檢測呈陰性反應；大家都替101歲的她開心。

但到了10月，就在弗里德曼102歲生日前幾天，竟再次確診染上COVID-19；但這一回情況比3月嚴重許多，必須換去隔離房間治療。

「她咳嗽、昏昏欲睡，而且也有發燒。」梅羅拉說，安養中心也有不少職員和居民染疫，她每天都會接到有關母親對抗病魔的最新消息。

11月17日，弗里德曼這位英勇的生命鬥士再次打勝仗：她的新冠病毒檢測結果已呈陰性反應；後續再次檢測仍呈陰性，她終於可以回到自己原本的房間。

梅羅拉說，她的母親快樂又健康，上次還在電話中和她大聊她最喜歡的織毛線活，長達30分鐘鉤編。

弗里德曼目前的聽力和視力都不好，但她絕對生命力十足；她是全家11個兄弟姐妹中唯一仍在世者，丈夫也己去世。

梅羅拉希望母親兩度擊敗新冠肺炎的故事，給人們帶來希望，「我媽一生經歷了許多事，但她從不放棄，堅持戰鬥。她強烈的求生意志，是我畢生僅見。」

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