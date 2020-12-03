紐約州眾議員輸贏差12票 卻發現55票沒計到

紐約州第22選區共和黨籍挑戰者克勞蒂亞‧譚尼。(美聯社)

今年大選日開票結果顯示，競爭激烈的紐約州 第22選區國會聯邦眾議員 選舉，現任民主黨 籍眾議員布林迪希(Anthony Brindisi)與共和黨籍挑戰者克勞蒂亞‧譚尼(Claudia Tenney)的差距僅12張票；不過，希南戈郡(Chenango County)選委會驗票後又找到55張票，不僅出現戲劇化發展，也引發紛擾。

無獨有偶，愛阿華州第二選區的聯邦眾議員選舉同樣一波三折，還創下歷年來國會選舉候選人票數最為接近的紀錄。

共和黨候選人瑪麗安妮特‧米勒-密克斯(Mariannette Miller-Meeks)在重新計票後確認當選，但只贏民主黨對手瑞塔‧哈特(Rita Hart)六票；哈特已表示將對選舉結果提出質疑。

原為紐約州聯邦眾議員的譚尼，2018年敗給布林迪希，今年捲土重來被認為有機會雪恥；提前投票計票出爐時，譚尼大幅領先，不過隨著通訊投票開出，布林迪希迎頭趕上，只差區區12票。

然而，希南戈郡選務人員原本在爭議選票上註記的便利貼(Post-it notes)字條遺失，導致某些選票是否列入計票、爭議之處為何均無法確認，選票爭議疑雲被當地媒體喻為「字條門」。

如今又爆發55張在投票所投下的選票由於「放置地點錯誤」，導致從未被計算；該郡選委會律師指出，這批選票是被選務人員發現的。

選務人員指出，這批選票中有11張為無效票，因為投票人並未辦理選民登記；剩餘44張選票裡，大多數是投給目前以12票暫時領先的譚尼。

選舉結果最終將由法院裁定，倘若法官下令重新計票，耗時恐將數周之久。

對於眾院民主黨團來說，紐約州這席選舉意義重大。民主黨在這次眾議員選舉表現不佳，12位現任眾議員吃了敗仗，讓民主黨原本的多數優勢嚴重縮水。

範圍從安大略湖一路延伸到賓州州界，包括優蒂加(Utica)及賓翰頓(Binghamton)兩個城市的紐約州第22選區，多年來一直是屬於「搖擺區」，沒有一黨可以固定勝選。

紐約州最高法院法官戴爾孔特(Scott J. DelConte)日前指出，第22選區內八個郡的選務人員處理爭議選票粗心大意，令人錯愕；他說：「問題非常嚴重。」