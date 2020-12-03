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聲援黃之鋒與黎智英 龐培歐批港府政治迫害、令人震驚

記者張文馨／華盛頓報導
黃之鋒(右)林朗彥(左)及周庭3人被被法院重判入獄。(美聯社)
黃之鋒(右)林朗彥(左)及周庭3人被被法院重判入獄。(美聯社)

香港泛民派領袖黃之鋒、周庭及林朗彥3人遭重判入獄，壹傳媒集團創辦人黎智英也被捕，國務卿龐培歐（Michael Pompeo）3日發布聲明，批香港政府對民主派人士的政治迫害，美國感到震驚；美國將持續與全世界盟友合作，為港人的權利與自由，為中共高壓統治下受苦的人而戰。

龐培歐表示，利用法院噤聲和平異議人士，是威權政體的標誌，且該行為再次強調，中國共產黨最大的恐懼是其人民的言論及思想自由。

龐培歐表示，香港從自由和開放系統中受益，其系統鼓勵公民和平倡議，正如同黃之鋒、周庭、林朗彥和黎智英。香港人民應能自由運用被香港基本法、中英聯合聲明及世界人權宣言承諾賦予的權利。

龐培歐表示，為了抵抗中共拒絕承認其基本權利，他們的奮鬥將作為人權精神的證據名留青史。

龐培歐說，美國將持續和全世界的盟友及夥伴合作，為香港人民的權利和自由，及中共高壓統治下受苦的人們而戰；美國和黃之鋒、周庭、林朗彥、黎智英、香港人民以及全中國人民站在一起。

黃之鋒、周庭及林朗彥3人，因去年6月包圍香港警察總部，2日被法院重判入獄7個月至13個半月不等，均被即時收監；聞判後黃之鋒高呼「會撐住」，周庭抱頭痛哭，林朗彥表現平靜。黎智英因涉嫌及一宗「欺詐」罪被捕，香港法院3日裁定拒絕保釋，還押直到明年4月16日。

香港 黃之鋒 龐培歐

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