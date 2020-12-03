我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩

美情報首長：中國想統治全世界 2戰以來民主自由最大威脅

輝瑞今年疫苗出貨量恐少一半 莫德納疫苗免疫力傳佳音

編譯季晶晶／綜合外電
輝瑞藥廠傳出今年疫苗出貨量可能僅達原訂目標的一半，該公司股價應聲下滑。(路透)
輝瑞藥廠傳出今年疫苗出貨量可能僅達原訂目標的一半，該公司股價應聲下滑。(路透)

華爾街日報3日報導，輝瑞（Pfizer）預料今年的疫苗出貨量只能達到原訂目標的一半，該公司股價應聲下滑，一度達逾3%，收盤時跌幅縮小到1.74%。

根據輝瑞的一位發言人，「擴大原料供應所花的時間比預期的久」，他也強調「臨床試驗的結果出爐比原先預測的晚」。供應鏈問題導致這家總部在紐約的大藥廠減少今年的全球疫苗出貨量，從1億劑降至500萬劑。

輝瑞和德國製藥業者BioNTech合作開發的兩劑疫苗，本周獲英國主管機關核准上市，目前也已向美國食品藥物局（FDA）提出緊急使用授權的申請。該疫苗有4.4萬名試驗者參與的臨床試驗顯示，對新冠病毒的防護力為95%。

另外，美國藥廠莫德納（Moderna Inc）研發的新冠疫苗，臨床試驗顯示可能有持久免疫力。

莫德納表示，由美國過敏和傳染病研究所領導的mRNA-1273第一階段試驗，參與者在首次接種119天後依然保持高水平的中和抗體。

莫德納醫學長Tal Zaks說：「這些數據讓我們更為樂觀的預期，mRNA-1273最近表現出來對新冠疾病的高水平預防效果，將能持久。」

該公司重申，2020年年底前，預期在美國能供應約2,000萬劑疫苗。2021年首季，全球供應1億至1.25億劑，其中8,500萬到1億劑供應美國，1,500萬到2,500萬劑供應國外。

疫苗 美國 紐約

上一則

CNN對川普報導不公 編輯會議錄音成證據

延伸閱讀

建築公司捐2萬口罩給華人組織：疫苗來前應持續防疫

建築公司捐2萬口罩給華人組織：疫苗來前應持續防疫

第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑

第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑
新冠疫苗來了 雇主有權強迫員工施打嗎？

新冠疫苗來了 雇主有權強迫員工施打嗎？
都是川普功勞？白宮：新冠疫苗應改叫「川普疫苗」

都是川普功勞？白宮：新冠疫苗應改叫「川普疫苗」

熱門新聞

知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

2020-11-26 08:55
川普總統。美聯社

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

2020-11-27 12:48
78歲白登在與家犬Major玩時扭傷。白登領養兩隻狗，都準備帶往白宮。(美聯社)

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

2020-11-29 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月