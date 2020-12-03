輝瑞今年疫苗出貨量恐少一半 莫德納疫苗免疫力傳佳音

輝瑞藥廠傳出今年疫苗出貨量可能僅達原訂目標的一半，該公司股價應聲下滑。(路透)

華爾街日報3日報導，輝瑞（Pfizer）預料今年的疫苗 出貨量只能達到原訂目標的一半，該公司股價應聲下滑，一度達逾3%，收盤時跌幅縮小到1.74%。

根據輝瑞的一位發言人，「擴大原料供應所花的時間比預期的久」，他也強調「臨床試驗的結果出爐比原先預測的晚」。供應鏈問題導致這家總部在紐約 的大藥廠減少今年的全球疫苗出貨量，從1億劑降至500萬劑。

輝瑞和德國製藥業者BioNTech合作開發的兩劑疫苗，本周獲英國主管機關核准上市，目前也已向美國 食品藥物局（FDA）提出緊急使用授權的申請。該疫苗有4.4萬名試驗者參與的臨床試驗顯示，對新冠病毒的防護力為95%。

另外，美國藥廠莫德納（Moderna Inc）研發的新冠疫苗，臨床試驗顯示可能有持久免疫力。

莫德納表示，由美國過敏和傳染病研究所領導的mRNA-1273第一階段試驗，參與者在首次接種119天後依然保持高水平的中和抗體。

莫德納醫學長Tal Zaks說：「這些數據讓我們更為樂觀的預期，mRNA-1273最近表現出來對新冠疾病的高水平預防效果，將能持久。」

該公司重申，2020年年底前，預期在美國能供應約2,000萬劑疫苗。2021年首季，全球供應1億至1.25億劑，其中8,500萬到1億劑供應美國，1,500萬到2,500萬劑供應國外。