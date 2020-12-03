輝瑞供應鏈生變 史指創高後小跌

一輛冷凍貨櫃車開出輝瑞(Pfizer)在比利時的藥廠。(美聯社)

史坦普500指數從盤中新高小幅下跌，因報導指出，由於供應鏈問題，輝瑞公司將延後今年推出新冠病毒疫苗 的計畫。

史指在盤中觸及歷史新高後下跌2.29點或0.06%至3666.72點。道瓊 工業平均指數上漲85.73點或0.29%至2萬9969.52點，盤中在波音股價大漲推動下曾上漲逾200點。那斯達克綜合指數上漲27.82點或0.23%至1萬2377.18點。

《道瓊》報導，輝瑞公司在發現早期生產的原料不符合其標準後，預期今年能生產的疫苗數量只有原先計畫的一半。

但跌幅相對溫和，因為該報導還指出，輝瑞和BioNtech現在正按計畫在2021年推出13億支疫苗，隨著產量的增加，今年不足的5000萬劑量短缺將得到彌補。消息傳出後，輝瑞股價下跌1.74%。

儘管如此，該消息仍引起投資人的擔憂，認為股市最近大漲可能是對未來12個月推出新冠疫苗過度樂觀。

上周首次申請失業保險金人數總計為71.2萬人，低於接受《道瓊》調查的經濟學者估計的78萬。即使在疫情加劇之下，勞動市場也展現出韌性，失業救濟人數達到了新冠疫情以來新低。

勞工部定4日發布備受關注的11月非農就業報告。《道瓊》預計美國 經濟將增加44萬個工作崗位，較10月的63.8萬個有所放緩。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「隨著紓困措施的談判和疫苗方面的正面發展，從長遠來看，勞動市場觀察家可能會預期失業人數會繼續減少。」

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)通過電話討論，是2020年大選之後首見，以尋求達成新冠病毒紓困協議。

麥康諾說，他已經看到年底之前達成協議的「希望跡象」，並補充說「就快達成協議」。在跨黨派議員公布9080億元的提議後，他並未表達支持立場。

高盛首席美國經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)在報告中說：「民主黨領導人似乎堅持數兆元的財政困方案，這增加了年底前達成協議的可能性。」

同時，根據疫情追踪數據，美國目前有10萬多名患者住院治療，病例數正在加速增加，遠高於春季第一波的峰值，當時病例集中在東北部。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，美國2日新增創紀錄的2800例死亡人數，這是歷​​來最高的單日死亡人數。

此外，眾議院一致通過一項法案，要求中國公司如果想在美國交易所上市，必須遵守美國的審計標準。該法案現在交給川普總統，預計他將簽署成為法律。