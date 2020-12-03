右翼臥底組織揭CNN內部對話 控刻意製作不利川普報導

右翼臥底調查組織「真理計畫」近日公布多場CNN內部會議錄音，指控CNN選前刻意製作不利總統川普報導。美聯社

右翼臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）近日公布多場CNN內部會議錄音，指控CNN選前刻意製作不利總統川普 報導，其中包含CNN總裁朱克10月初囑咐下屬，不應「常理化」川普染疫後作為。

「真理計畫」在1 日公布多條錄音檔，揭露有線電視新聞網（CNN）過去2個月電話晨會內容。「真理計畫」是一個專門鎖定主流媒體、以秘密紀錄的方式揭穿媒體偏見的組織，過去多年來積極搜集CNN刻意製作不利川普報導的證據。

根據「華盛頓郵報」報導，其中一條錄音檔內容為10月9日CNN會議，會議中CNN總裁朱克（Jeff Zucker）告訴下屬在川普接受新冠肺炎治療出院後，該如何報導他的後續言行。

朱克在錄音中說：「我只是想要再次強調，我們不能『常理化』（normalize）過去一周川普的行為。這位總統知道他將輸掉大選，知道自己深陷麻煩，他病了，他或許受到類固醇後續效應影響，這我不知道，但他行為不穩定且顯露絕望，我們不能將這些常理化。」

朱克接著表示，這雖是他們過去4年來所預期會發生的事，但情況顯然因為目前時局加劇，「我們不能讓這些事被常理化，他（川普）現在頭腦一片混亂，行為不穩，我想我們需要朝這方向去」。

朱克在10月中一場晨會中也叮嚀下屬：「我不認為只因為右派媒體覺得我們該複誦毫無根據的抹黑指控，我們就該這麼做。」

不過，為了宣傳，「真理計畫」創辦人歐基夫（James O’Keefe）1日在相關人士不知情或未給予同意下，錄下自己撥打加入CNN一場私人電話會議的過程。CNN公關人員當晚推文指出，歐基夫此舉恐觸法，他們已將此事交由執法單位處理。

CNN雖不願透露更多相關法律行動細節，但華郵 引述一位公司人士指出，該場會議多位與會者所處的州規定，錄音須經雙方當事人同意；其中加州 法律明定，若在未經當事人同意下進行通話錄音，最高恐面臨2500美元罰鍰與1年刑期。

歐基夫2日回應指出，還沒有執法單位聯繫他，但「真理計畫」也有自己的法律團隊，且都有遵守法律，「我們相信朱克只是感到不爽且羞愧」。

「真理計畫」先前表示，未來幾天將會公布更多CNN編輯電話會議錄音。