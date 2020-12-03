「所有華人看起來都一樣」 密州共和黨監票員發言惹議

密西根州一名共和黨監票員在聽證會上的發言，引發種族歧視議論。圖為大選當天，底特律一處投票所。路透

密西根州議會監督委員會2日舉行的聽證會上，川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)邀請以「證人」身份列席的一名共和黨 女性監票員在發言中，談到密州選舉身份證件舞弊時舉例指出：「所有華人長得都一模一樣。你能分辨得出來嗎？如果出現了一堆老趙，每個人都可以假裝是別人，通通都可以投票 。」這名監票員並沒有提供任何證據，發言影片在網路曝光後，引發種族歧視爭議。

身穿墨綠長袖上衣、留著黑色長髮的女性監票員，在聽證會中並未透露姓名，僅表示她出生於印度 ，後來入籍成為美國公民。她是朱利安尼邀請到場，向州議員指控這次大選選舉舞弊情事的「證人」之一。11月3日大選日當天，她在底特律TCF中心(TCF Center)投票所擔任共和黨監票員。

這名女性監票員在發言中說：「我來自一個很多事情都會出問題的國家。我們國家以腐敗聞名。不過，講到選舉，以我在這裡的親眼所見，跟以前在印度的狀況做比較，印度因為有身份確認制度，如今已經變得比較有條理。」

她接著在談話中聲稱，如今在密州「沒有身份證件也能投票」、「非常令人震驚」，並詢問「怎能讓這種事情發生？」

她說：「很多人都說印度人看起來都一樣。我覺得所有華人長得都一模一樣。你能分辨得出來嗎？如果出現了一堆老趙，每個人都可以假裝是別人，通通都可以投票。如果有人冒用你的名字，我的名字大家都不認識，任何人都可以頂替你去投票。所以身份證件是最基本的要求。」這名監票員的發言引來在場人士笑聲。

根據密州州法規定，前往投票所投票必須出示身份證件，如果沒有身份證件則須填寫切結書(affidavit)。