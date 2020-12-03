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中國加入RCEP劍指CPTPP 拜登顧問：敲響美國警鐘

中央社／華盛頓2日綜合外電報導

美國總統當選人拜登（Joseph Biden，前譯白登）顧問康貝爾（Kurt Campbell）今天說，中國加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），並對美國缺席的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）感興趣，應是美國的「真正警鐘」。

在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政期間擔任國務院亞太助卿、被看好將在拜登政府更上一層樓的康貝爾表示，鑒於目前美國國內情勢，不能期待新政府於上任之初就加入這類多邊機構。

包括中國在內的15個亞太國家11月簽署RCEP，RCEP 自貿區經濟總量將達26兆美元，並涵蓋約22億人口。美國國內與部分國家希望拜登上任後能加入CPTPP，平衡中國在亞太區域的經濟影響力。

康貝爾告訴華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）：「民主、共和兩黨都對貿易是否適當，是否能公平進行，存在著一定的擔憂。」

康貝爾說，因為有太多的勞工被貿易協議拋在後面，美國需要在「再培訓和重建受全球貿易影響的工作和經濟」上做得更好。

他說，自己一直是CPTPP前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的大力支持者，TPP在歐巴馬執政期間談判達成協議，但川普很快就退出TPP。

康貝爾說，中國最近簽署由15個國家組成RCEP，也是世界上最大自由貿易區，並表達有興趣加入TPP，「這對我們來說，應該是真正的警鐘」。

他認為，RCEP比預期還要影響深遠，中國對TPP感興趣「非同小可」。

他說：「我們必須考慮如何回應。」

康貝爾被視為歐巴馬政府「重返亞洲」政策的推手，那是大肆吹噓但實效有限的美國在亞太地區再平衡計畫。

美國 中國 RCEP

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