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美勞工部門指控監控員工 Google需16日前回應

中央社／舊金山2日綜合外電報導
美國全國勞工關係局提起行政訴訟，指控Google公司對數名員工非法監控與訊問。圖為Google在加州帕羅奧多的公司。圖／讀者提供
美國全國勞工關係局提起行政訴訟，指控Google公司對數名員工非法監控與訊問。圖為Google在加州帕羅奧多的公司。圖／讀者提供

美國全國勞工關係局指控網路巨擘谷歌（Google）使用監視、審訊和其他手段監控維權員工，並限令Google於兩週內回應。

全國勞工關係局（National Labor Relations Board, NLRB）今天晚間提出的控訴，源自Google在一年前解雇被稱為「感恩節4人」的4名員工。

這些員工要求聯邦政府調查他們遭解僱案，聲稱他們被解僱是Google報復他們在勞工組織的作為，Google 則堅稱這些員工違反資料安全政策。

法新社看到的NLRB控訴副本聲稱，Google透過偷窺準備用來支持工會工人的投影片來「監視」員工。

控訴中表示，Google還「審問員工有關受保障行為」，並威脅將會報復不循公司正式管道，對外投訴職場行為等問題的員工。

參與投訴的員工貝蘭（Laurence Berland）告訴法新社：「越來越清楚的是，Google的行為不合乎情理，且不合法。」

Google必須在16日前答覆。聽證會定明年4月12日在舊金山舉行。

Google發言人告訴法新社：「我們強力支持員工在職場的權利，公開討論和理性辯論一直是Google的一部分。」

Google 勞工 美國

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