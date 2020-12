猶他州神祕柱才離奇消失 加州山頂也冒類似巨柱

美國猶他州 驚見神祕金屬柱的謎團持續延燒,2日有人在加州 看到另一根金屬巨柱。

美國媒體ABC4 News報導,加州巴索羅布斯新聞社(Paso Robles Press)兼阿塔斯卡德羅新聞(Atascadero News)的記者艾倫(Connor Allen)今天下午3時在推特上傳神秘金屬柱的照片。

艾倫發推文說:「阿塔斯卡德羅松樹山(Pine Mountain)山頂現在立著一根巨型柱體!!」

美國猶他州聖胡安郡(San Juan County)的紅色岩石群中,11月18日被發現立著一根神秘三角柱,但27日悄悄消失。羅馬尼亞昨天也傳出發現類似巨柱。

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨



There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY