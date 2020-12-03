猶他州神祕柱才離奇消失 加州山頂也冒類似巨柱

美國猶他州驚見神祕金屬柱的謎團持續延燒，2日有人在加州看到另一根金屬巨柱。（取材自推特）

美國猶他州 驚見神祕金屬柱的謎團持續延燒，2日有人在加州 看到另一根金屬巨柱。

美國媒體ABC4 News報導，加州巴索羅布斯新聞社（Paso Robles Press）兼阿塔斯卡德羅新聞（Atascadero News）的記者艾倫（Connor Allen）今天下午3時在推特上傳神秘金屬柱的照片。

艾倫發推文說：「阿塔斯卡德羅松樹山（Pine Mountain）山頂現在立著一根巨型柱體！！」

美國猶他州聖胡安郡（San Juan County）的紅色岩石群中，11月18日被發現立著一根神秘三角柱，但27日悄悄消失。羅馬尼亞昨天也傳出發現類似巨柱。