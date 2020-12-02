華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

主張取消職業移民綠卡 國別上限的S386「高技術移民公平法案」(Fairness for High-Skilled Immigrants Act)，2日晚間在參院透過「一致同意」(unanimous consent)程序表決通過，但因該法細則與其眾院的姊妹版HR1044法案已有較大出入，參眾兩院需協商出一套最終版本的法案，再各自表決通過，才能送交總統簽字。

S386最早由猶他州共和黨籍參議員李麥克(Mike Lee)在2019年提出，原先版本與眾院通過的HR1044類似，主張把親屬移民的國別配額上限從7%提高到15%；廢除職業移民現有的7%的國別配額上限，同時恢復因「中國學生保護法」(俗稱六四綠卡)而減少的中國申請人綠卡名額，並給予三年的實施緩衝期。

但自S386法案提出以來，屢次在參院表決受阻，之後陸續又有多名參議員提出針對H1B工作簽證 持有人、外籍醫療業者等方面的修改細則；相較早先版本，新通過的S386差異包括實施後的前九年期間，發給H1工作簽證持有人及其配偶的綠卡不得超過總數的70%；實施的第十年，發給H1工作簽證持有人及其配偶的綠卡不得超過總數的50%等內容。

鑑於參眾兩院的版本已有較大差異，兩院需協商出一個統一的最終版，再各自表決通過，才能交由總統簽字生效。

兩院協商統一版本法案的時間也無定數，可能數月甚至數年，不過眾院將在本月18日休會，若要趕在今年國會議期之前完成協商並表決，所剩時間已不多；若是拖到明年1月之後，新一屆國會上任，法案需重新在兩院再提。

S386曾在華人社區遭遇強烈反對，許多人擔心職業移民綠卡取消國別上限反讓排期積壓較嚴重的印度人「插隊」，導致其他國家申請人的排期大幅變長；但也有華人表示支持，認為法案可加快通過EB1傑出人才或EB5投資移民的綠卡申請進程。