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600元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

中央社／威契塔2日綜合外電
必勝客創辦人卡尼。（取材自Business Journals）
必勝客創辦人卡尼。（取材自Business Journals）

美國披薩連鎖品牌必勝客（Pizza Hut）創辦人卡尼（Frank Carney）今天因肺炎病逝，享壽82歲。他與胞兄1958年在堪薩斯州威契塔（Wichita）攜手開創必勝客速食帝國。

「威契塔老鷹報」（Wichita Eagle）報導，卡尼日前才從新冠病毒中康復，不過他已受阿茲海默症之苦逾10年。卡尼的遺孀和哥哥向威契塔老鷹報表示，卡尼於凌晨4時30分在威契塔一處老人公寓中離世。

1958年，當時還是威契塔州立大學（Wichita State University）19歲學生的卡尼與26歲的兄長丹恩（Dan）向母親商借600美元，在家族所有的卡尼市場（Carney's Market）附近開創披薩事業。

據美聯社報導，卡尼1992年曾在威契塔州立大學的創業大會上表示：「當你要創業來支付大學費用時，你不會想著經濟怎麼樣，我們不在乎誰主掌白宮，或失業率如何。一名創業家，他滿腦子想的都是：這個產品有市場嗎？我能賣它嗎？」

百事公司（PepsiCo）1977年以3億美元買下必勝客。後來這些年，卡尼跨足各式各樣的商業活動，包括其他食品企業、房地產、石油與天然氣、汽車業、租賃及休閒產業。

卡尼投資約20間企業，其中僅5間有賺錢，卡尼的哥哥丹恩聲稱，平均下來其實獲利不算差。

丹恩說：「他可能賠掉大部分在必勝客賺到的錢，但他並不因此喪志。他就是很積極地打造不同的事物。」

90年代，當百事公司決定將必勝客總部從威契塔遷至德州達拉斯（Dallas）時，卡尼認為這是一項錯誤決策，也讓他決定成為Papa John's Pizza加盟商，在威契塔市場與前商業夥伴競爭。

卡尼曾擁有Papa John's Pizza規模最大的加盟店之一，並持續工作直到罹患阿茲海默症。

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