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紐奧良開情色派對！250人參加「換妻」41人確診

記者顏伶如／綜合報導
紐奧良市長拉托雅‧肯崔。(路透資料照片)
紐奧良市長拉托雅‧肯崔。(路透資料照片)

今年11月14日在紐奧良一家飯店舉辦的換妻派對，雖然250多名來賓均先行接受新冠病毒檢測並同意戴口罩，但兩周後主辦單位卻發現有41人陸續證實染疫；這場情色派對也被紐奧良地方政府官員界定為「超級傳播者活動」(superspreader event)。

紐奧良市長拉托雅‧肯崔(LaToya Cantrell)辦公室發言人表示，沒有遵守保持社交距離防疫準則會有什麼下場，這場派對就是活生生的實例。

紐奧良地方新聞網站NOLA報導，主辦這場換妻派對的漢納福特(Bob Hannaford)日前在網站發文，詳述沒有做好防疫安全措施而導致參加者感染的細節。

漢納福特寫道：「這起事件讓我壓力龐大，直到每個人都百分之百康復前，我都會覺得內心沉重。」

這場換妻同好者年度大會的舉辦，並不需要向地方政府申請許可，不過受到疫情影響，今年參加人數只有往年的十分之一；主辦單位表示，籌備期間曾與市府官員見面，商討避免病毒傳播的安全措施。

漢納福特在網站發文中寫道，來賓必須先行接受病毒檢測並取得陰性結果，或出示擁有病毒抗體的證明；他表示，主辦單位以為，體內有病毒抗體的人就不具有感染性。

他表示，主辦單位要求所有來賓詳實紀錄活動期間曾經接觸十分鐘以上的對象名單，不論是否與對方發生性行為；他說，飯店內的團體活動都限制在九人以下，主辦單位也鼓勵來賓除了飲食之外，應該全程戴口罩。

漢納福特指出，雖然有各種防疫限制，但來賓之間還是頻頻眉目傳情，打情罵俏；他表示，很多來賓都對他與團隊人員舉辦這次活動表示感謝。

不過，活動結束隔天，漢納福特便接到第一名女性確診通報，接下來幾天陸續接到更多案例，平均每六名參加者中就有一人確診。他說，大多數案例都是無症狀或輕微症狀，但至少有一人病情嚴重住院。

他說，當初如果知道有人可能因此染疫住院，「我絕對不會舉辦這次活動。」

防疫 檢測 社交距離

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