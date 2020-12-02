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美航復飛737 Max 挪威郵輪停航至3月 福特銷量減逾20%

記者張大仁／整理

財經簡訊

私營就業人數增幅 7月來最慢

ADP月度就業報告顯示，由於11月大型企業招聘人數減少，私營部門就業人數增速降至7月以來最低，總計為30.7萬人，低於上月的40.4萬人，遠低於預測的47.5萬人，是7月增加21.6萬人來最慢增幅。

房貸申請年增28% 金額創新高

根據抵押銀行家協會(MBA)經季節性和假日調整後指數，上周房貸申請較前周增加9%，較去年同期高出驚人的28%。急升的房價使上周平均申貸金額達37.5萬元，為1990年MBA調查開始以來最高。51萬400元以下申貸餘額的30年期固定利率平均仍為2.92%不變，創歷史新低。自備20%的本息攤還點數由0.35降至0.31，較去年同期低105點。

美航本周復飛波音737 Max

美國航空本周正式使用旗下波音737 Max客機載運該公司高層管理人員和記者，以提高人們對因兩次空難被令停飛20個月的該型飛機信心。美航在2日展示將飛機從倉庫中拖出，並在俄克拉荷馬州Tulsa的維修基地進行飛行。美國航空還計畫允許客戶在恢復商業服務之前在機場參觀飛機。

皮卡庫存不足 福特銷量減逾20%

福特汽車表示，因工廠受疫情影響而在年初時停工，暢銷的F-150皮卡庫存水平趨緊，而新款車型才剛開始生產，導致11月銷量下降20.9%。與2019年11月相比，最受歡迎的全尺寸皮卡銷量幾乎減少一半(45.9%)。11月卡車整體銷量下降20.9%。包括F-150和其他更大型號的車輛在內的F系列皮卡銷售下降27.2%。

Discovery+明年初上架 訂費低廉

Discovery成為最新一家投入串流媒體競爭的的企業，將在2021年1月4日推出其串流媒體服務Discovery+，包括每月4.99元有廣告版本和每月6.99元的無廣告版本。較低的4.99元版與NBCUniversal的Peacock的有廣告的高級版本同價，6.99元的無廣告版則與Disney+費用相當，而且兩種版本都比HBO Max的14.99元便宜。

挪威郵輪宣布停航至明年3月底

挪威郵輪公司宣布，大部分定期航線將再停航至明年3月。該公司之前的停航期限是12月31日。該公司表示，旗下所有郵輪行程在2月28日之前將暫停，大部分航線在3月31日之前暫停。這是所有主要公開上市的遊輪營運商中止航行時間最長的一次。全球最大郵輪公司Carnival已暫停營運至1月，皇家加勒比海上月宣布1月前將暫停營運。

郵輪 就業 美國

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