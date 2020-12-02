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傳UPS對大型零售商包裹配送設限

記者張大仁／綜合報導
UPS承認調配零售商包裹配送額度。（歐新社）
UPS承認調配零售商包裹配送額度。（歐新社）

據報導，UPS在網購星期一時通知旗下司機，在客戶達到配送上限後，停止對美國部分大型零售商如Nike和Gap等收取包裹。

《華爾街日報》引述獲確認的不同地區UPS員工內部文件報導，UPS還停止了梅西百貨、L.L. Bean、Hot Topic和Newegg的包裹取件。

由於新冠病毒大流行，零售商嘗試提前在10月就開始提供折扣來延長今年假期購物季。希望鼓勵人們改為網購，而不再擠到購物中心裡購物，同時分散外裹配送的集中度。

全國零售聯合會(NRF)1日表示，感恩節周末商店的購物者數量低於去年。儘管從感恩節到網購星期一的網購量達到創紀錄的水平，但銷售額卻低於Adobe Analytics的預測值。

UPS媒體關係總監查卡拉(Glenn Zaccara)針對報導表示，由於面對創紀錄的交運包裹數量，UPS在黑色星期五周末以及整個假期期間為其客戶設定了「特定的產能上限」。

他表示：「我們已與大型零售客戶合作，以確保它們知道自己的配送上限。」如果需求超出分配範圍，UPS將「與大型客戶合作，以確保隨著配送網絡的彈性增加而提升運送數量」。

UPS拒絕透露遭設定配送上限的零售商名稱。遭報導點名的Nike和Gap未發表評論。

L Brands CEO梅斯洛(Andrew Meslow)在摩根史坦利(Morgan Stanley)主辦的投資人會議上被問及外送上限時表示，這種情況「具有挑戰性」。

他說：「我們對實現訂單和送貨的能力感到滿意。」「但是仍然面對一些非常重要的需求。每個人都想在12月中旬收到包裹，今天是12月2日，因此我們最多只有2周時間來確定並保證設施和配送網絡維持高度運轉狀態。」

Adobe表示，網購星期一的網路銷售額達到108億元，為史上來最大電商購物日記錄。該數據跟踪前100大零售商中80家的交易。Adobe預計整個假期期間網購銷售額將比去年增加30%，達1840億元。

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