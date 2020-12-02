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鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)。美聯社
共和黨籍亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)。美聯社

共和黨亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)向來是川普總統堅定盟友，大選結束後關係卻一路走下坡，淪為川普推文痛批的最新一位共和黨籍州長。杜西曾說，為避免漏接川普打來的電話，特別把白宮來電的手機鈴聲設定為「向統帥致敬」(Hail to the Chief)，而杜西30日簽署確認白登勝利的選舉結果時，西裝口袋響起一通「向統帥致敬」鈴聲來電，杜西取出電話後卻手指一按，放在一旁拒接。

杜西為亞利桑納州選舉結果簽字之後，30日晚間就遭到川普連續發表推文討伐。川普在推文中聲稱，自己才是贏得亞州的勝利者，杜西所作所為「背叛」州民。川普的「勝選」說詞並無根據，計票結果顯示，總統當選人白登在亞州得票領先川普一萬多票。

杜西拒接川普來電的影片，近日引起網路瘋傳。30日的確認選舉結果簽署儀式上，杜西西裝口袋響起「向統帥致敬」鈴聲來電，但他拿出電話後並未查看，直接按下便把電話放在桌上。根據媒體報導，杜西把手機關成靜音。

在過去，川普與杜西經常彼此恭維，疫情期間更是相互稱讚領導有方。2014年當選州長的杜西，2018年尋求連任時獲得川普力挺。川普曾在推特發文為杜西美言寫道，杜西強力打及犯罪，維護邊境安全，悍衛憲法第二修正案，敬愛軍隊與退役官兵，「我為他全面背書」。

2019年，川普邀請杜西到白宮出席與其他七名共和黨籍州長的會議。川普在會中特別點名嘉許杜西：「在一個很棒的州，工作表現超棒」。2020年大選期間，川普在亞利桑納州的幾次造勢大會，杜西均有出席。雖然亞州今年稍早疫情嚴重，杜西仍依照川普指示為防疫措施鬆綁。川普6月間在鳳凰城的造勢活動，杜西戴著口罩參加，但參加群眾卻大多未戴口罩。

今年8月間，川普再度邀請杜西前往白宮，並對媒體力讚杜西對抗疫情的表現。川普10月間在亞州連續舉行兩場造勢活動，杜西都有參加，川普向台下群眾說：「川普將在亞利桑納州勝選！川普將重回白宮！」

11月3日大選日當天晚上，媒體報導的開票結果，卻與川普在選前發表的勝利估測截然不同。數天之後，亞利桑納州確認白登勝選，川普競選團隊與共和黨側翼團體向法院提出質疑選舉結果的官司，但兩起案件都被法院打回票。杜西為州政府選務人員辯護，但躲過了像共和黨籍喬治亞州長坎普(Brian Kemp)一樣被川普點名痛批的下場。

然而，杜西拒接川普電話後，當天晚上就成了繼坎普之後，又一個被川普發文抨擊的共和黨籍州長。川普在推文寫澳：「杜西到底是怎麼一回事？共和黨員一定不能忘記！」杜西稍後則在推特發文寫道：「我向來對於亞利桑納州選舉制度保持公開，甚至拿來炫耀，就連去橢圓形辦公室的時候也不例外。我有充分理由這麼做。」

川普 共和黨 亞利桑納州

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