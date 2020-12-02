美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

美股三大指數2日早盤全數轉黑。美聯社

美股三大指數 2日早盤全數走低，道瓊跌約200點，之後跌幅一度收斂至100點以內，標普500與那斯達克綜合指數也從前一個交易日的強勁表現回檔，原因是規模9,080億美元的新一輪跨黨派紓困方案遭到否決。有「小肥農」之稱的ADP就業指數顯示美國 就業市場動能趨緩，也對市場帶來負面氣氛。

道瓊工業指數早盤跌203.94點或0.68%，標普500指數跌0.36%，那斯達克綜合指數跌0.89%，費城半導體指數跌0.22%，台積電ADR跌0.7%。

ADP就業報告顯示，美國民間企業11月僅增加30.7萬個工作，不如市場預期的41萬個。

道瓊成分股Salesforce早盤下跌10.29%。這家美國雲端 軟體巨擘同意以277億美元現金和股票，收購企業通訊平台Slack，寫下雲端軟體業至今最大併購案紀錄，顯示在新冠肺炎疫情帶來的遠距工作熱潮下，全球的雲端大咖競相加強實力。

兩黨議員提出規模9,080億美元的新冠紓困法案也刺激市場樂觀情緒，但之後遭到美國共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）拒絕。

投資人正在消化有關新冠疫苗的更多正面消息。英國監管機構2日授權可緊急使用美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的新冠疫苗，領先美國與歐盟，成為全球第一個批准新冠疫苗的西方國家，最快下周初展開接種作業。