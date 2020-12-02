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美國「射電王座」退位 由「中國天眼」獨秀

記者蔡敏姿／即時報導
「中國天眼」FAST於2020年1月11日啟用運作，截至11月，已經發現超過240顆脈衝星。取材自新華網
「中國天眼」FAST於2020年1月11日啟用運作，截至11月，已經發現超過240顆脈衝星。取材自新華網

世界最大單碟射電望遠鏡、位在波多黎各的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）1日發生崩塌，重達900噸的電子接收器墜落到約140公尺下的球形鏡盤上。專家表示，全世界在天文探索領域只剩中國FAST一隻「天眼」。

阿雷西博自1963年建成以來，為世界最大單碟射電望遠鏡，直到2016年「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）登場，為全球唯二的兩隻天眼。如今，只剩「中國天眼」FAST。

澎湃新聞報導，美國國家科學基金會（NSF）在推特表示，阿雷西博天文台長達305公尺的接收器一夜間掉下來，所幸無人傷亡。三座支撐平台的高塔都斷了，使得重達900噸的電子接受器直墜到下方的鏡盤上，望遠鏡的支撐電纜同樣墜落，造成天文台內的學習中心嚴重損壞。

NSF表示，目前的首要工作是保證後續安全。雖然望遠鏡已毀，但阿雷西博天文台還有其他有價值的小型科學儀器和教育設施，如12公尺射電望遠鏡和LIDAR等， 它們有望繼續運作。

阿雷西博望遠鏡是全世界最大的單孔徑望遠鏡，在電波天文學、大氣科學和雷達天文學等領域內有著重要的研究。歷史上，阿雷西博望遠鏡曾幫助搜尋危險的近地小行星，尋找外星生命的跡象，還發現太陽系以外的第一顆行星。

「中國天眼」從計畫到完工歷時22年，2016年9月25日在貴州省平塘縣落成。直徑500公尺，面積有30個足球場大。主要接收天空中的無線電波，可使發現中子星的機率提高一倍。2020年1月11日，FAST正式啟動運作。

新華網報導，截至今年11月，FAST已經發現超過240顆脈衝星，它還將描繪宇宙早期的圖像，探索新型的通信和導航方式，並尋找外星生命的痕跡。

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