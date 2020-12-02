CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

美國退將麥金納尼狂言CIA位於德國的秘密電腦設施涉及選舉舞弊，美軍特種部隊為取得證據發動攻擊，還有官兵和駐防的CIA情報官發生衝突後戰死。畫面翻攝：Twitter/WVWOnline

美國 一位退役已久的將領近日狂言總統選舉存在大規模秘密舞弊事件，聲稱投給川普 的選票被轉給白登，證據就藏在中情局（CIA ）位於德國的秘密設施，美軍特種部隊為此發動攻擊，還有官兵和駐防的CIA情報官發生衝突後戰死。美國陸軍與美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）則出面打臉，強調「根本假的」。

《軍事時報》報導，口出狂言的麥金納尼（Thomas McInerney）是前空軍中將，1994年退休前擔任空軍助理副參謀長，他在一個節目內容滿是陰謀論的脫口秀獨家專訪聲稱，6個州的選舉數據經西班牙網路傳到CIA位於德國法蘭克福的秘密伺服器農場。

麥金納尼言之鑿鑿表示，司法部、FBI與CIA都不是盟友，川普與前律師團成員鮑威爾（Sidney Powell）獲得305軍事情報營（305th Military Intelligence Battalion）協助，攻打CIA電腦設施後取得他口中的選舉奧步證據。就他了解，有特種部隊成員在行動中陣亡，但「還無法核實」，並稱此事涉及CIA行動，讓人非常擔憂。

儘管麥金納尼沒有提供任何證據，消息卻很快就在社群媒體平台四處流傳，陰謀論者甚至進一步掰出，11月12日在西奈半島墜機事件身亡的5名美軍就是麥金納尼所說、在法蘭克福陣亡的特種部隊官兵。

麥金納尼2002年起擔任福斯電視軍事分析師，2018年因聲稱已故參議員馬侃遭越共俘虜後刑求「有用」而遭開除，曾尖銳批判前總統歐巴馬，也兩度支持川普競選總統。接受《軍事時報》訪問時，他仍堅持自己的說法，斷言「川普總統大勝了，民主黨留下太多（舞弊）足跡，『叛國』必須被阻止，這會是我們最後一次自由選舉，我早在2日的巴農秀就預測了！」

不過，每日郵報指305軍事情報營只是軍情單位新訓營，1990年後就沒有參與作戰任務。此外，被其他陰謀論者掰成陣亡於法蘭克福的5名美軍官兵，服役單位也不是特種部隊，更只有1人曾在USASOC服役。