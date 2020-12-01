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又一家科技業者出走矽谷！HPE要把總部搬到休士頓

編譯季晶晶／綜合外電
慧與科技（HPE）1日宣布要把總部搬離矽谷。圖為該公司執行長Antonio Neri。(取材自HPE官網)
慧與科技（HPE）1日宣布要把總部搬離矽谷。圖為該公司執行長Antonio Neri。(取材自HPE官網)

慧與科技（HPE）是最近一家決定搬離矽谷的科技巨擘，該公司周二（1日）宣布，將把總部遷到美國第4大城市德州休士頓。

HPE在公布第4季財報時說：「HPE雇人最多的休士頓，是吸引和留住未來多元化人才的誘人市場，也是公司目前興建先進新園區之處。」目前還不清楚此舉會影響到多少員工，儘管該公司說不會裁員。

HPE是2015年分拆自惠普（HP）的公司，後者1939年創立於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的一間車庫，為最早落腳矽谷的公司之一，這使得HPE搬家格外引人注目。矽谷以生活費高和通勤困難著稱。HPE表示，會保留在矽谷的園區，並將整合在灣區的部分辦公地點。

HPE執行長Antonio Neri一直努力想帶動這家生產伺服器、儲存裝置和連網設備的公司，有更好的表現。自與個人電腦製造商HP分拆以來，HPE前面公布的財報，僅有1季能維持營收未下滑。Neri正刪減管理費用、退出不賺錢的業務，並追求混合式雲端運算市場。

在截至10月底的第4季，HPE公布營收為與一年前幾無變動的72.1億美元。根據路孚特（Refinitiv）訪調共識，市場先前預估68.8億美元。扣除部分項目的獲利是每股37美分。分析師預估34美分。

至於本季，HPE預估扣除部分項目的獲利會在40至44美分之間，高於分析師平均預估的35美分，銷售則下滑大概中段個位數百分點，合乎季節性模式。若下滑5%，意味銷售降至約68.4億美元，相較下，市場預估66.3億美元。

該公司股價周二上小漲1.54%，收在11.20美元，盤後交易的變動不大，但今年來已下跌29%。

在HPE之前，資料分析軟體業者Palantir科技公司今年稍早將總部遷至科羅拉多州的丹佛。Dropbox執行長Drew Houston也傳出要出走奧斯汀，該公司10月說，已停止要求員工進辦公室，改遠距工作為標準作業型態。

美元 矽谷 營收

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