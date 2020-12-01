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巴維理出面：無證據顯示選舉有大規模舞弊

記者張文馨／華盛頓報導
美國司法部長巴維理。(美聯社)
美國司法部長巴維理。(美聯社)

美國大選將滿1個月，美國總統川普並未承認敗選，1日持續透過推特批評密西根、內華達州選舉有瑕疵；他的司法部長巴維理（William Barr）接受美聯社專訪表示，沒有證據顯示這次選舉有出現足以影響結果的舞弊行為。

巴維理表示，美國檢察官和聯邦調查局（FBI）幹員跟進調查所有收到的指控和訊息，他們說沒有發現足以改變選舉結果的證據。

巴維理說，「直到今天，我們沒有看到足以影響選舉結果的大規模舞弊。」

巴維理作為川普政府內最強力的擁護者，選前再三示警提醒國人在疫情期間使用郵寄選票投票，可能產生詐欺行為；巴維理在選後出面掛保證，沒有發現舞弊行為，和川普立場背道而馳。

目前川普尚未正面回應此事，而是在美聯社刊出報導後連續推文，在沒有提出證據的狀況下，稱多處都出現選舉舞弊。

負責選舉訴訟的川普委任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）發布聲明表示，至少6個州都發生非法選票問題，司法部根本沒調查。

巴維理在美聯社的專訪表示，選後對選舉舞弊的舉發限於特定情況，並非全面系統性的指控，這些指控正逐漸被排除減少；有些指控涉及數千張選票，司法部掌握跟進這些狀況。

民主黨總統候選人白登上月7日宣布勝選後，立即啟動政權交接，川普至今都沒有承認敗選，一再重申選舉有舞弊行為，選舉結果被偷走，並在各州發動法律戰，試圖扭轉局面。

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