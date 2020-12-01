特斯拉CEO馬斯克促員工：錙銖必較 支撐股價

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克1日寫內部電郵給員工，警告必須控制開支。(路透)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）股價 在納入標普500指數前處於歷史高點，該公司執行長馬斯克 （Elon Musk）周二（1日）寫內部電郵給員工，警告他們必須控制成本支出。他說，要是投資人開始擔心特斯拉無法繳出市場預期的獲利，股價恐重挫。

馬斯克敦促員工專注刪減支出，以防特斯拉飆漲的股價反轉直下。該公司正努力達成今年交車50萬輛的目標。

馬斯克在電郵裡寫道：「檢視我們的實際利潤率，去年非常低，大約1%左右。投資人高度讚賞我們的未來獲利能力，但如果在任何時刻，他們得出並非如此的結論，我們的股票將立即像遭重錘的舒芙蕾一樣被輾壓！」

特斯拉未回應置評要求。

特斯拉股價今年飆漲近600%，部分原因是會被納入標普500指數----即將在12月21日生效----也受益於10月繳出連5季獲利的佳績。馬斯克和財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）數季來一直專注在刪減成本，即使砸下數十億美元在德州奧斯汀和柏林近郊蓋超級工廠，以便全球擴產並增加銷售。該公司今年還著手對位於加州組裝廠裡的塗裝設施進行改造。

馬斯克在電郵裡還說：「在這種時候，股價創新高，謹慎開支像是沒那麼重要，這絕非事實！」

今年初，全球汽車銷售低迷時，特斯拉在年度績效評估後，暫給部分人員減薪、大砍臨時工，並解雇未透露數量的勞工。

但馬斯克未在周二的電郵裡具體說明特斯拉留心預算的計畫。