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網購星期一金額108億元 史上新高

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網購星期一金額108億元 史上新高

記者張大仁／綜合報導
網購星期一創下消費金額108億元，為史上最高網購單日紀錄。(美聯社)
網購星期一創下消費金額108億元，為史上最高網購單日紀錄。(美聯社)

根據Adobe Analytics統計，假期購物者在網購星期一支出達108億元，創史上最高網購單日紀錄。

Adobe數據顯示，網購星期一的支出同比增加了15.1%，金額低於Adobe最初預測的127億元。

Adobe將整個假日季的網購銷售預測調降至1840億元，較去年增加30%。該公司原本估網購銷售額為1890億元。

今年購物者比往年更提早開始購買禮物，因為零售商分散折扣時段以避免在新冠疫情期間實體店面過度擁擠。在如此長的假日購物期間，很難由單日表現來評估整個購物季的成績。

對於許多零售商而言，網購星期一的效應已減弱。像沃爾瑪(Walmart)和目標百貨(Target)這樣的大型企業，早在10月中旬開始就與亞馬遜的Prime Day同步競爭，並計畫在未來幾周內達成更多交易。在黑色星期五，消費者大多在公司網站上進行交易，而不是親身前往店內。

Adobe Digital Insights主管施賴納(Taylor Schreiner)表示：「在整個假期結束前，預計銷售將繼續保持創紀錄水平，而路邊取貨將獲得更多動力，因為購物者想避免店內擁擠和可能的送貨延遲。」

Adobe表示，網購星期一的路邊取貨訂單數比一年前增加30%，因為購物者想要確定能在當天拿到網購商品。

許多人使用智慧手機購物，因為零售商一直在對其行動App進行更多投資。Adobe說，網購星期一的數位銷售額中有37%是在行動設備上進行。

Adobe表示，感恩節和黑色星期五也創造了網購紀錄。感恩節當天的網購支出同比增加近22%，達51億元；黑色星期五的網購支出增幅也差不多，達90億元。

黑色星期五 零售商 目標百貨

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