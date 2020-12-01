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科技業併購再添一樁！Salesforce以277億美元買下Slack

編譯劉忠勇／綜合外電
Salesforce大手筆以277億美元買下Slack。(路透)
Salesforce大手筆以277億美元買下Slack。(路透)

Salesforce.com同意以277億美元的現金和股票收購Slack Technologies，這家企業軟體巨人取得備受歡迎的工作場所交流平台，為今年再添一插科技業超大併購案。

收購Slack，是Salesforce公司歷來規模最大的一次收購，總部位於舊金山的Salesforce周二發布新聞稿說，交易預計將在2022會計年度第2季度完成。Slack股東所持有的每股股票將獲得26.78美元現金以及0.0776股Salesforce股票。

這樁併購案也支持執行長 Marc Benioff的努力，幫助這家他在21年前共同創立的公司從其核心的客戶關係管理軟體發展為提供企業日常營運所需的各種軟件工具。

兩家公司表示，Slack的執行長將加入Salesforce，在交易完成後繼續負責納入Salesforce旗下事業的Slack。

Salesforce也公布了截至10月31日的單季財報，營收為54.2億美元，高於上年同期的45.1億美元，淨利為10.8億美元。FactSet調查的分析師原估平均營收為52.5億美元，淨利為7億美元。

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