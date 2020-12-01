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司法部長：未發現可改變大選結果的詐欺證據

白登緊鑼密鼓組閣 環境、運輸首長人選曝光

中央社華盛頓1日綜合外電報導
前芝加哥市長、曾任3屆聯邦眾議員的伊曼紐可能入閣。(美聯社)
前芝加哥市長、曾任3屆聯邦眾議員的伊曼紐可能入閣。(美聯社)

美國媒體報導，美國總統勝選人白登考慮由環境正義運動領袖執掌白宮環境品質委員會，目前有3名人選。他還考慮由前芝加哥市長伊曼紐出任運輸部長，但恐會加深民主黨內裂痕。

路透社引述3名消息人士報導，白登（Joe Biden）政權交接團隊正在考慮的白宮環境品質委員會（White House Council on Environmental Quality，CEQ）主席人選，包括阿里（Mustafa Santiago Ali）、馬蒂內茲（Cecilia Martinez）和馬洛瑞（Brenda Mallory）等3人。這項任命案必須獲得聯邦參議院同意。

報導指出，白登執政下的白宮環境品質委員會，將帶頭協調如何保護遭受不同程度汙染的社區環境。由環境正義人士領導這個單位，代表白登政府的環境政策將著重在確保貧窮或少數民族社區享有更潔淨的空氣和水。傳統上這類社區最容易受到工業污染衝擊。

其中阿里是美國國家野生生物聯盟（National Wildlife Federation，NWF）環境正義事務副總裁，並曾擔任美國環境保護署（EPA）環境正義高級顧問。他受訪時說，新政府應確保聯邦機構發放工業許可時，會考量生態環境如何受影響。

馬蒂內茲是「地球、能源和民主中心」（Center for Earth, Energy and Democracy）的主任，這個組織替環境正義團體提供研究。她也是白登團隊負責白宮環境品質委員會交接事務的人員顧問。

馬洛瑞則是美國「南方環境法律中心」（Southern Environmental Law Center）法規事務部主任，並曾擔任白宮環境品質委員會的法務長。她表示，由於這個委員會負責監督聯邦政府的環境許可事務，並專門和外界利害關係團體進行交涉，因此正是適合實現白登環境正義政見的單位。

另一名消息人士說，白登團隊本週已開始就美國環保署署長最終3名人選進行最後評估，他們分別是加州空氣資源局（Air Resources Board）局長尼柯爾斯（Mary Nichols）、潔淨空氣倡議人士托涅（Heather McTeer Toney），和擔任白登顧問的國家野生生物聯盟執行長歐瑪拉（Collin O'Mara）。

美聯社則引述知情人士報導，前芝加哥市市長伊曼紐（Rahm Emanuel）是白登目前考慮的運輸部長人選之一。但包括紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在內的民主黨進步派領導人士，都對伊曼紐可能入閣不假辭色批評。

曾任3屆聯邦眾議員的伊曼紐，是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）入主白宮時首位幕僚長，也曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）政府內擔任高級顧問。

他在芝加哥市長8年任內，不僅再度活化當地破爛的大眾運輸系統，也讓2座繁忙但老舊的機場搖身一變成為頂尖場所，並讓芝加哥成為美國境內對自行車最友善的城市之一。

但一些民主黨內進步派人士可能很難接受伊曼紐入閣。他擔任芝加哥市長期間，當地發生一名白人警察開槍擊斃黑人青少年麥唐納（Laquan McDonald）的事件，引發這些人士不滿。

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