2022北卡參議員共和黨初選 川普二媳婦對眾議員沃克

圖為川普總統二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)傳出有意在家鄉北卡羅來納州角逐2022年聯邦參議員。美聯社

2020年大選才剛結束，2022年期中選舉已經悄悄展開。川普 總統二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)傳出有意在家鄉北卡羅來納州 角逐2022年聯邦參議員 選舉後， 共和黨籍北卡聯邦眾議員沃克(Mark Walker)1日搶先宣布參選。福斯新聞網報導，這場較勁可能成為2022年期中選舉競爭最激烈、選舉花費最高的參議員選舉。

51歲的沃克從2014年來擔任北卡聯邦眾議員，為眾院共和黨會議(House Republican Conference)副主席。

現任共和黨籍北卡聯邦參議員波爾(Richard Burr)任期屆滿即將退休。

沃克在1日公布的參選聲明影片中說，想要角逐參議員選舉是因為「服務他人就是我的人生」。他也說：「我擁有經驗，可以在華府奮戰並取得勝利。」

身為保守派、向來支持川普的沃克接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，自己各種表現的紀錄說明一切，因此決定參選參議員。他說，自己的優點包括搭建人與人之間的橋樑，「處於一個不友善、黨派分明的環境裡，我相信尋求溝通之道，是很重要的。」

38歲的賴拉‧川普是川普競選團隊資深顧問，大選期間在各地奔走為川普輔選。知情人士指出，賴拉‧川普非常有興趣角逐北卡參議員選舉，目前正在考慮各種參選規畫。

對於參選計畫未來是否將受到賴拉‧川普加入初選影響，沃克在訪問中說：「完全不會。」他說，絕不會因為出現競爭對手而卻步，「我無意自我吹噓，但我們在做的事情，是發自內心的信念」。

沃克表示，去年曾與川普討論到有意進軍參議院，當時川普表示願意支持。