全美各地學區普遍共識：推動小學以下學童返校上課

疫情使許多年幼學童被迫在家遠距上課。(美聯社)

美國疫情 不斷升溫之際,各地學區 主管與教育專家出現普遍共識,希望推動小學以下學童返校上課,原因在於年齡較小的孩童非常需要接受與老師面對面的學習,而且年齡較小的孩童疫情期間上學的染疫風險也較年齡較大的兒童或青少年相對為低。紐約市 的作法就是最明顯實例。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)最近接受媒體訪問時指出,研究報告提供非常具有說服力的證據顯示,出現在托兒所及小學的病毒傳染非常有限。奧斯特霍姆是總統當選人白登疫情諮詢小組的顧問之一。

奧斯特霍姆說:「我一直跟大家強調,不必一直再討論孩子們,只要考慮十歲以上的就可以。我們看到各個年齡族群有著不同的病毒傳染狀況,舉例來說,高中學生就很不一樣。」

紐約時報1日報導,新冠病毒肆虐期間,全美各地學校應該如何持續運作,過去這個夏天經歷種種不確定因素,更引發人心惶惑,但最近幾個月來,某種程度的共識則逐漸浮上檯面,越來越多學區則進一步落實成為新政策:年紀較輕的學童接受面對面教學(In-person teaching)不僅相對安全,對於幼齡孩童的身心發展更有重大影響。

身為全美規模最大學區的紐約市,從學齡前3歲孩童到高中生,共計有110萬名學生。全市學校11月間一度因疫情而關閉,但紐約市長白思豪(Bill de Blasio)周日宣布,小學以及某些身心障礙學童學校將恢復到校上課,中學、高中目前則還沒有重啟校園的類似計畫。

紐約時報指出,紐約市的作法與全美各地,甚至全球各地許多學校與學區的決策一致,也就是首先針對年齡較輕的學童恢復到校上課。某些個例當中,疫情出現第二波期間,年齡較小的學童照常到校學習。

過去幾個月來,許多教育專家指出,面對面教學對幼齡孩童攸關重大,因為這個階段的孩子就連日常生活作息都仍需要大人照料,越來越多研究數據更顯示,只要學區採行嚴格防疫措施,小學生就可以安全地回到學校上課,但相同模式不能套用在年齡較大的學生身上。

兒童教育專家哈斯裴爾(Elliot Haspel)指出,科學證據顯示,幼齡孩童較不容易感染病毒,似乎也較不會傳播病毒,幼齡孩童也是最需要面對面學習以及面對面人際互動的學生年齡層。

報導指出,芝加哥、華府特區、費城等地均已恢復幼齡學童到校上課,或已擬好相關計畫。羅德島州州長雷蒙多(Gina Raimondo)向來主張疫情期間盡量維持學校繼續開放,但最近要求大學在感恩節假期過後改成全面遠距上課,也允許各學區自行決定是否降低高中生到校上課的人數,但強調中學生、小學生絕非社區傳染的病源。