彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

幾名常春藤盟校畢業生靠彩券賺進超過600萬美元。圖為示意圖。(Getty Images)

幾名常春藤盟校畢業生靠彩券賺進超過600萬美元 。究竟是上天眷顧，還是他們已成功破解彩券公式？

根據印第安納波利斯明星報（The Indianapolis Star），這群人由至少4名普林斯頓大學（Princeton University）畢業生組成，一共在印第安納州、密蘇里州 、華盛頓哥倫比亞特區中了66張彩券，總獎金超過600萬美元。

影片來源：YouTube Good Morning America頻道

策畫彩券購買行動的人是蒙托利（Manuel Montori IV）。他在9月某一天兌換61張刮刮樂，而且已經連續中獎18個月。

這些高材生會從數十家便利商店與加油站買進整本彩券。其中一張在密蘇里州買進的刮刮樂，為蒙托利賺進500萬美元的最大獎。

他們的成功令人驚訝並引來質疑，但目前為止並未發現這4人涉及任何不法。

柏克萊加州大學（Cal Berkeley）統計學教授史塔克（Philip Stark）告訴美國 廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America）：「他們要不是全世界最幸運的人，就是已找到破解系統的方法。」

一名店長告訴ABC新聞網，這群人中的一名女性會先傳訊息問她有幾本刮刮樂，然後再到店裡全部買下。據ABC新聞網估計，他們光是買彩券就花了超過200萬美元。

這群人與蒙托利成立的「黑天鵝資本」有限公司（Black Swan Capital）有關。4人都未回覆ABC新聞網的置評要求。