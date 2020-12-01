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紐時：白登面對共和黨搞破壞 可用3招反制

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

美國總統當選人白登1月宣誓就職時，他將立刻面對空前的挑戰，不僅是新冠肺炎疫情復熾危機，也將遭遇一個拒絕接受其當選正當性的在野黨。紐約時報專欄作家克魯曼表示，共和黨無疑會全力扯他後腿，問題只剩兩個懸而未決：共和黨會造成多大傷害？白登又該如何反應？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄撰文指出，第一個問題的答案，端視1月5日喬治亞州兩席參議員決選結果而定。若贏得這兩席，民主黨將驚險但有效地掌控國會參、眾兩院；若是不然，共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾將對法案握有生殺大權，任何否認他會運用權勢阻擋白登一舉一動的人，不啻是活在幻想世界。

至於共和黨掣肘會造成多大傷害的問題，克魯曼就他熟悉的經濟政策分析，短期內可分成兩階段來看：新冠疫苗問世（更精確說應是「普遍分發下去施打」）之前，以及後疫苗時期。

未來數月內，由於疫苗尚未可得，美國的疫情將持續延燒，除非聯邦政府加快腳步提供援助，否則數千萬計民眾可能面臨困境。不幸的是，共和黨籍議員可能阻擋政府提供紓困。

近期內，美國民眾或許會把自己承受的苦難怪罪於現任總統川普（理所當然），而不會怪到尚未上任的白登頭上。從這點來看，這是好消息，因為這會逼得共和黨議員願意至少吐出一些錢來紓困。

疫苗推出後的經濟展望又會是如何呢？克魯曼認為，可能也有一些好消息：一旦民眾普遍接種疫苗，美國經濟或許會立即強勁反彈，那波復甦不需共和黨配合就會來臨，全民也可大鬆一口氣。

因此，儘管面對共和黨發動「焦土戰」與他做對，白登上台後或許會有一段平順期。只是這也不是很確定。共和黨人可能拒絕認可重要經濟官職的人事任命；金融危機總是可能突然來襲—而即將卸任的川普政府官員不放過任何機會，設法削弱新政府因應金融危機的能力。假如共和黨掌握封殺大權，舉凡美國迫切需要採取的行動，從翻新基礎建設、因應氣候變遷到徵稅籌措財源，一切都難以落實。

那麼，白登該如何反應？

首先，克魯曼建議，白登必須開始談談他上任後，馬上會採取哪些行動對一般民眾伸出援手。這麼做，可讓喬治亞州選民明白，若是這兩席參議員不投民主黨候選人、全讓共和黨拿去，會造成多大的傷害。

如果民主黨選輸這兩席，面對共和黨阻撓，白登必須動用行政命令，採取行動盡量達成施政目標。但克魯曼擔心，在川普安插人馬導致保守勢力更強的美國最高法院，可能成為白登推動政策的絆腳石。

最後一點是，白登當選後大談捐棄政黨成見、力促兩黨團結，但克魯曼認為，到某個時點，面對在野黨百般掣肘，白登將不得不開始讓共和黨人付出阻撓施政的政治代價。他不必像川普那樣要求報復政敵，但應讓司法部盡應盡的職責，起訴任何在川普時代發生、罪證確鑿的罪行。

克魯曼說，從今年美國大選結果觀之，白登雖贏得紮紮實實，但共和黨候選人得票數也不低，由此可見「美國選民尚未充分了解現代共和黨的本質」，他認為白登必須讓民眾認清楚共和黨人的真面目，並讓他們付出搞破壞的代價。

共和黨 白登 美國

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