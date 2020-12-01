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佛州男開遊艇遇船難 緊攀船頭數小時

編譯周辰陽／綜合報導
佛州男子畢伊發生海難，緊緊攀著浮出水面的1.2公尺船身待援，所幸最後被路過的貨櫃船救起。(畫面翻攝：m/v Angeles、Twitter/USCGSoutheast)
佛州男子畢伊發生海難，緊緊攀著浮出水面的1.2公尺船身待援，所幸最後被路過的貨櫃船救起。(畫面翻攝：m/v Angeles、Twitter/USCGSoutheast)

美國佛州一名男子日前駕遊艇出海，卻因機械故障發生船難，大量海水更在三更半夜湧入，將他衝出船艙，只能緊緊抱著冒出海面的沈船船頭不放，所幸天亮後一艘貨櫃船路過、趕緊伸出援手，將男子救上船，讓他得以逃過滅頂之災。

紐時報導，當事人是62歲的畢伊（Stuart Bee），11月27日駕遊艇出海，在船上過了一夜，第二天就遇到機械故障。雖然他試圖修理，但船隻依舊停擺。

報導指11月29日午夜過後不久，海水突然湧進前艙，正在睡覺的畢伊被驚醒，接著後就被衝走。遊艇也因為幾乎立刻就被海水灌滿與快速翻覆，只剩一小截船首仍浮出水面。

畢伊緊緊攀著1.2公尺的船身好幾個鐘頭，直到日出後發現遠方有船隻，才趕緊脫下身上襯衫大力揮舞，成功吸引路過的賴比瑞亞籍貨櫃船「安吉列斯」（Angeles）船員注意。「安吉列斯」先駛到近距離，讓船員拋下救生圈，接著才用梯子將人救上船。

雖然一開始希望海防來救人，但畢伊已決定留在1日才會入港的「安吉列斯」上，據轉述「他對於自己活著感到興奮…精神很好。」

報導指畢伊通常不會在船上過夜，眼見他出航一天後仍未返港，碼頭工作人員與他的哥哥陸續通報失蹤。畢伊最後獲救位置則距離出發的卡納維爾港（Port Canaveral, FL）近140公里，當地海防指揮官告訴Inside Edition，「我真的很難解釋該處海域有多大，畢伊代表的目標又有多小。」

來源：Inside Edition YouTube

佛州男子畢伊發生海難，駕駛的遊艇被海水灌滿後快速翻覆，讓他只能緊緊攀著浮出水面的...
佛州男子畢伊發生海難，駕駛的遊艇被海水灌滿後快速翻覆，讓他只能緊緊攀著浮出水面的船身待援，最後幸運地被路過的貨櫃船救起。(畫面翻攝：m/v Angeles、Twitter/USCGSoutheast)

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