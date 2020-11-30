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川普放棄廢除「出生公民權」加速推動限制移民措施

記者張聲肇／綜合報導
川普政府在選後加速推動各項限制移民措施。圖為國務卿龐培歐(台上左)在國務院主持移民入籍。(美聯社)
川普政府在選後加速推動各項限制移民措施。圖為國務卿龐培歐(台上左)在國務院主持移民入籍。(美聯社)

大選結束後， 川普政府加速推動各項限制移民措施，讓移民更難獲得入境簽證、延長公民考試的時間、派任更多保守派人士進入移民政策委員會。

部分助理甚至敦促川普簽署行政命令，規定在美國出生的移民子女不得入籍，但基於這會引發違憲爭議，川普終究放棄了這個想法。

Politico新聞網站引述全國移民論壇(National Immigration Forum)主管努拉尼(Ali Noorani)說，川普政府想在交接給白登之前，盡量限縮來美國的移民。

白宮發言人狄爾(Judd Deere)把川普政府選後各種大動作，包括前述限縮移民的措施，形容為「兌現競選諾言。」國土安全部則不予置評。

川普政府11月13日曾宣布，12月起，公民考試將增加美國歷史與政治的題目，總數也將由100題增為128題。沒隔幾天，它又宣布，給移民官更大權限，根據新版「美國公民與移民政策手冊」批准或否決移民申請案件。

官方的說法是，此舉可讓移民官的裁決更有一貫性，也更具公平性，但移民團體指出，新加入的考慮因素，如家庭關係、就業史、社區地位等，只會延長案件處理所需時間，也會提高批駁的概率。

也幾乎同時，川普政府又公布一項新規定，不准核發工作許可給等待遣返但未被羈押的移民，除少數例外。

此外，川普政府也盡量減少高技術專業人員簽證的核發，理由是，美國的雇主想藉便宜的外籍勞工，取代美國本土勞工。川普迫使美國企業付高薪聘請外籍勞工，這樣，可以減少約三分之一雇主申訴H-1B簽證的案件；他也想廢止抽籤決定該類簽證的辦法，改為愈高薪職位愈優先發給簽證，企業界反對，但川粉叫好。

川普政府在選後加速推動各項限制移民措施。圖為華人參加入籍儀式。（本報檔案照／記者...
川普政府在選後加速推動各項限制移民措施。圖為華人參加入籍儀式。（本報檔案照／記者劉先進／攝影）

移民團體 川普 美國公民

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