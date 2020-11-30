感恩節後「50州同爆天災」新冠住院達9.3萬人

公衛專家指新冠疫情在感恩節假期後再度大爆發，嚴重情況可能高於今年初的第一波的情況。圖為今年4月底，紐約市成為新冠重疫區，新冠重症病患死亡人數驚人。(Getty Images)

不顧聯邦疾病防治中心(CDC)限制旅遊的警告，全美數百萬人湧進各地機場，光是29日就有120萬人；布朗大學急診醫學助理教授梅根‧瑞尼(Megan Ranney)形容，感恩節後「50州同時發生天災」；「新冠肺炎 追蹤計畫」數據顯示，截至11月29日至少9萬多人住院再創新高，也是該周末以來第二度刷新紀錄。

•不甩警告 1天就有120萬人搭機

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，年底前全美三成的人可能染疫；美國 11月病例逾400萬，高於多數國家全年病例；許多返家者面臨防疫 新措，洛杉磯郡實施居家避疫，矽谷所在的聖塔克拉拉郡關閉學校並要求離家150哩者居家隔離。

全美約600萬人在感恩節假期期間，不顧CDC警告通過各地機場，光是29日就有120萬人，創3月以來新高。

•佛奇：感恩節集會讓疫情惡化

防疫專家佛奇(Anthony Fauci)警告，不負責任的感恩節集會，可能讓我們所處的已經加劇的疫情危機更加惡化。

約翰霍普金斯大學統計，截至11月30日，美國至少1352萬5889人確診、已知26萬7888人死亡；29日死亡逾266人，30日又有826人病歿。

感恩節以來，美國新增逾50萬56例，29日就有13萬8903人檢驗確診；全美新冠肺炎病患就醫人數在感恩節周末超過9萬3000例，較10月多出一倍。

在羅德島醫院工作的瑞尼說，「基於我們面臨的現況，醫院不可能完全準備好；這就像『50州同時發生天災』，沒有足夠的床位和醫護。」

「新冠肺炎追蹤計畫」數據顯示，截至29日，9萬3238人因新冠住院，繼前一日通報9萬1635人住院後，連兩日創下高峰。

•新增住院人口集中在東北部

各地分布圖顯示，新增住院人口集中在東北部，中西部的住院情況稍有和緩。

部分州的住院情況堪憂，「加州住院病患從11月12日的4000人，月底就達到8000人。」

各地30日的最新通報數據顯示，新增感染及死亡病例稍降，但專家認為這可是節後延遲通報的假象。

高特里布接受CNBC「財經論壇」(Squawk Box)節目訪問時說：「今年底前，可能會有30%國人感染；看看南北達科塔州，可能有30%、35%，恐怕高達50%。」美國總人口約3億3000萬人。

收假返家者面臨許多防疫新規，洛杉磯郡對1000萬居民下達居家避疫令，聖塔克拉拉郡關閉學校並要求假期間曾離家150哩者居家隔離；夏威夷郡則要求無法出具檢驗陰性的旅客先隔離14天，就算有檢驗陰性證明也可能在落地時面臨隨機抽檢，新澤西則關閉所有青年體育場館。