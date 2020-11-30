當金門公園摩天輪停止轉動… 當科學館恐龍戴上口罩

11月27日，顧客在美國舊金山的購物中心排隊選購「黑五」促銷商品。(中新社)

「只要結局圓滿，便皆大歡喜！」為慶祝舊金山 金門公園落成150周年，今天春天，150英尺高的摩天輪在園內悄然竪立。因為疫情而「苦等」數月之後，這個龐然大物終於在10月20日轉動了起來。其共同所有人托德·施耐德當時還借用莎士比亞喜劇《All’s well that ends well》的劇名來抒發自己的興奮之情。但是，他不會想到，摩天輪轉動了40天後，不得不再度停擺。

11月28日，舊金山報告了創紀錄的256例新增病例。當天，加州將舊金山列入其「四色重啟計劃」中限制最嚴格的「紫色」等級。舊金山大多數室內活動必須在29日中午之前關閉，居民從30日晚上開始必須遵守「宵禁令」。此外，舊金山將關閉一些戶外娛樂設施，其中就包括這座摩天輪。

29日傍晚，夕陽的最後一抹餘暉灑在摩天輪上，折射出金色的光芒。摩天輪腳下，引導遊客排隊的栅欄裡已空無一人，售票廳的窗戶上貼著暫時關閉的告示。偶爾有戴口罩的遊客走上前，看完告示之後，便安靜地離開。

不遠處，羅伯特·埃米特的雕像以及加州科學博物館大廳裡的巨型霸王龍骨架模型都被戴上了口罩。感恩節假期結束了，而博物館的工作人員卻可以放假了。進入「紫色」層級之後，這家博物館和對面的笛洋美術館都難逃暫時關閉的命運。

猛增的病例讓這些機構被迫關門，而另外一些機構則「應運而生」。阿萊馬尼農貿市場近期被「臨時徵用」，成為「得來速」病毒檢測站。感恩節假期的出行高峰讓這些檢測站異常忙碌。24日，身穿防護服的工作人員穿梭於一幅幅瓜果壁畫之間，引導人們接受檢測。

儘管政府已敦促人們不要旅行，但據美聯社報導，從20日到25日，每天約有90萬至100萬人通過美國機場檢查站。這是自3月新冠疫情在美國爆發以來，機場迎來的最大規模人群。

感恩節上午，艾麗莎獨自來到舊金山國際機場。她說，自己知道政府的態度，也明白搭乘飛機的風險。但是，她非常想趁著假期去看望年事已高的祖母。艾麗莎提前進行了病毒檢測，另外，為了避開出行高峰，她特意選在感恩節當天出行。艾麗莎說：「我很謹慎，先確保自己是安全的，我的家人就應該不會有風險。」

不過，「艾麗莎們」的行為，還是讓流行病學家和公共衛生官員憂心忡忡。范德堡大學流行病學家比爾·沙夫納說，今年的感恩節聚會，人們「不僅會給予感恩，還將給予病毒」。

有人選擇在假期飛向遠方與家人團聚，還有人利用「黑色星期五」盡情購物。「黑五 」當天，在舊金山購物中心，坐在椅子上等待同伴的鮑勃，守著十多個鼓鼓囊囊的包裝袋。鮑勃和幾位好友每年都會在「黑五」來此購物，在鮑勃的觀念裡，這項活動就好比朋友之間每年的傳統和約定，不能因為疫情而中斷。

在這個購物中心，一些熱門品牌店門口的隊伍超過百米，某些區域的客流量可以用「摩肩接踵」來形容。但在停車場，相較於去年的「一位難求」，今年祗要將車開得遠一些，尋一個車位並非難事。

Sensormatic Solutions公司的初步數據顯示，「黑五」期間，美國零售店的客流量與去年相比下降了52.1％。但是，一些零售商把「開門大搶購」轉移到了線上。根據Adobe Analytics的數據，今年「黑五」的在線支出激增21.6％，創下新紀錄。

為了分流顧客，舊金山的梅西百貨 也早早開始了「黑五」打折活動。21日梅西百貨裡隨處可見的「黑五」促銷廣告與往年並無二致。不過，排成一隊的塑料模特臉上整齊劃一的口罩，也成為這個購物季的「非常」之處。

梅西百貨門前的聯合廣場上，一些市民圍著超過25米高的聖誕樹拍照。為了減少群聚，梅西百貨一年一度的聖誕樹點燈儀式今年以簡單的方式舉行。幾天前，隨著一位9歲的女孩按動電源開關，這棵裝飾有超過33000盞節能LED燈和1100件裝飾品的聖誕樹照亮了旁邊一塊寫著「快樂假期」的廣告牌。附近的行人甚至沒有意識到，每年吸引成千上萬觀眾的這項重要儀式，會以這樣的「非常」方式悄然完成。

金門公園的托德·施耐德還不能確定，何時能够再次按動摩天輪的開關。當太陽的餘暉從摩天輪上消失，在附近休閑的人們開始陸續離開。樹林裡，幾位年輕人正以摩天輪為背景合影留念，而後揮手作別。一位少年對同伴們說：「再見，夥計們，來年見。」其中一位同伴答道：「再見，這糟糕的一年。」