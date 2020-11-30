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防聯邦政府停擺 國會加緊協商撥款案

加州州長：考慮讓大部分地區再次執行居家避疫令

GAO：失業救濟金統計不準 支付不足

記者張大仁／綜合報導

美國政府責任署(General Accountability Office)發表報告指出，勞工部一直在錯誤地計算領取失業救濟金的人數，同時根據為解決新冠疫情而制訂的特殊方案向失業者支付的工資其實很不足。

GAO指出，政府雖為應對疫情等特殊狀況而推出新方案，但其申請量激增導致一些問題浮現。最明顯的是錯誤已朝兩個方向發展，由於申請人可能多次提交申請，政府又重複發放，最明顯的例子出現在加州和亞利桑納州，領取失業救濟金人數有時被低估，有時又被高估了。

同時，由於與新冠疫情相關的商業限制，各州向那些失去工作的勞工支付有限的工資，但僅根據所需的最低水平支付救濟金，而不是根據原有的工資水準提供補貼。隨著針對該情況的聯邦方案即將用盡，這已導致失業者潛在的經濟困難。

報告指出：「失業救濟金申請者的支付到期可能意味著部分家庭收入將低於貧窮線。」「此外，隨著某些CARES法案福利計畫於2020年12月底到期，PUA申請人可能面臨更多的困難。」

GAO還對勞工部公布每周申請數量表示懷疑。自3月中旬以來，每周申請數量一直超過新冠疫情之前的記錄。

報告指出：「如果無法盡可能準確地實際了解申請福利的個人數量，則決策者可能會面臨應對當前危機的挑戰。」

每周報告的一個主要問題是案件積壓，導致數字太低。同時，勞工部有時會重複統計多次提出申請的人數，從而導致某些數字又過高。

報告表示：「勞工部繼續以其既有方式收集和公布申請數據，這對統計提出申請者數量來說是有意義的。」「但是由於新冠疫情間的非典型失業趨勢，採用這些傳統方法導致有關領取救濟金人數的統計訊息不夠準確。」

勞工部 疫情 福利

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