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白登公布經濟首長名單 目標解決經濟不平等

分析：白登與麥康諾互動關係 攸關新政府政策落實

記者顏伶如／綜合報導
參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。美聯社
參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。美聯社

2021年華府政壇最具影響力的互動關係，將環繞在相加起來共有80年公職經驗的兩個人物身上：新任總統白登與參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。在黨派立場涇渭分明的國會，私交甚篤的白登與麥康諾如何交手，牽動著新政府政策能否落實。一名麥康諾前任助理透露，白登與麥康諾個性南轅北轍，有如陰陽對比，然而如此差異對於兩人能夠達成協議，卻發揮了實際助益。

國家廣播公司(NBC)報導分析，白登與麥康諾長年以來在參院有多次達成協議的紀錄，也有多次意見相左的時候，兩人私下偶爾以「老友」彼此相稱。白登長子波‧白登(Beau Biden)2015年因腦癌病逝時，麥康諾是唯一出席喪禮的共和黨籍參議員。

2011年，白登為角逐黨內總統初選而造訪肯塔基州路易維爾大學(University of Louisville)的麥康諾研究中心(McConnell Center)時，細數與麥康諾談判的多次經驗，但也開玩笑形容麥康諾非常難纏，「長久以來，對我來說猶如芒刺在背」。

國家廣播公司報導，知情人士透露，這些年來，白登與麥康諾之間的磋商多半透過電話溝通，講電話時身旁大多只有助理在場，目睹兩人之間面對面談判的人並不多，而白登在參議員任內與麥康諾協商的法案包括推動「小布希減稅方案」(Bush tax cuts)、提高國債上限、通過21世紀醫療法案(21st Century Cures Act)等。

麥康諾前任助理透露，白登與麥康諾個性南轅北轍，如此差異對於兩人能夠多次達成協議，卻發揮實際助益。

麥康諾前任助理分析，麥康諾不多話卻擅長傾聽，曾多次提到「多聽少說」能讓他的內心想法不至於外洩，因此麥康諾在交談中多半是安靜的，唯有需要發言時才會插話；白登在副總統任內與麥康諾磋商時，風格則與麥康諾完全不同，非常健談、天生擅長交際，「兩人關係好比一陰一陽，因為他的滔滔不絕剛好讓我們找到有機會尋求突破的重點」。

歐巴馬執政期間，每當白宮與參院共和黨團協商陷入泥淖，擔任參議員逾30年的白登，經常銜命與國會磋商，最後也確實完成任務。

前共和黨籍內布拉斯加州聯邦參議員、歐巴馬任內擔任國防部長的黑格(Chuck Hagel)受訪時說，白登與麥康諾有機會共同合作，創造對國家有利的結果。

黑格分析：「他們兩人都明白如何妥協。他們也知道怎麼把事情做好。他們兩人彼此信任，彼此喜歡，這點很重要。如果以這點做為基線，雙方自然可以合作。他們不可能對每件事都看法一樣，這當然是不可能的，不過他們可以讓事情有辦法推動，讓國家向前邁進。」

白登副總統任內的內政與經濟政策主任葛拉維斯(Don Graves)則說，白登的信念是誠摯與相互尊重，也就是設法取得理解，達成協議。他說，在白登手下服務期間，從來不曾遇過讓白登事後感到後悔的協議。

麥康諾 白登 共和黨

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